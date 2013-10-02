T24 LogoT24 Logo
Gündem

CHP’li Rıza Türmen: Kürtçe'ye 'özel okul' formülü Anayasaya aykırı

Türmen: Kürtçe yabancı bir dil değil. Anayasa’da söz edilen yabancı dilden kasıt, Kürtçe değil. İngilizce, Fransızca gibi yabancı diller

02 Ekim 2013 19:16

Hülya Kabağlı / Ankara

 

CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın demokratikleşme paketinde, özel okullarda Kürtçe eğitim önerisinin Anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Türmen, “Kürtçe yabancı bir dil değil. Anayasa’da söz edilen ‘yabancı' dilden kasıt, Kürtçe değil. Yabancı diller. İngilizce, Fransızca gibi” dedi. Türmen’e göre, özel okulların Kürtçe eğitim yapabileceklerine ilişkin formül Anayasa’nın 42. Maddesine dayandırılamaz. Anayasa değişikliği şart. Yoksa, Anayasa Mahkemesi’nden döner. Türmen ‘Demokratikleşme Paketi’ni T24’e değerlendirdi.

 

Demokratikleşmeden vazgeçtik. Demokrasi olsun yeter

 

Başbakan ‘ceberrut siyaset anlayışı yok’ diyor. Gezi Parkı ve bir çok toplumsal gösteride polisin orantısız güç kullanımı ortada. Ceberrut devlet anlayışını her tarafta görüyoruz. Gezi ile başlatılan  ‘cadı avı’ gözler önünde. Hak ve özgürlükler alanında bu kadar ihlal varken; AB ve uluslararası  müktesebatına uyulmuyorsa; Biz demokratikleşmeden vazgeçtik; demokrasi olsun yeter.

 

LGBT bireylere nefret suçu işleniyor

 

Paketin ‘ayrımcılık’ düzenlemesinde Başbakan LGBT bireylerini saymadı. Bu önemli bir eksiklik. Çünkü bu ülkede, LGBT bireylerine  yönelik  nefret cinayetleri  işleniyor. Üstelik bu nefret suçu sürekli işleniyor.

ETİKETLER

rıza türmendemokratikleşme paketianadilde eğitimkürtçeyabancı dilanayasa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24