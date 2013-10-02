CHP’li Rıza Türmen: Kürtçe'ye 'özel okul' formülü Anayasaya aykırı

Hülya Kabağlı / Ankara

CHP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi, İzmir Milletvekili Rıza Türmen, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın demokratikleşme paketinde, özel okullarda Kürtçe eğitim önerisinin Anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Türmen, “Kürtçe yabancı bir dil değil. Anayasa’da söz edilen ‘yabancı' dilden kasıt, Kürtçe değil. Yabancı diller. İngilizce, Fransızca gibi” dedi. Türmen’e göre, özel okulların Kürtçe eğitim yapabileceklerine ilişkin formül Anayasa’nın 42. Maddesine dayandırılamaz. Anayasa değişikliği şart. Yoksa, Anayasa Mahkemesi’nden döner. Türmen ‘Demokratikleşme Paketi’ni T24’e değerlendirdi.

Demokratikleşmeden vazgeçtik. Demokrasi olsun yeter

Başbakan ‘ceberrut siyaset anlayışı yok’ diyor. Gezi Parkı ve bir çok toplumsal gösteride polisin orantısız güç kullanımı ortada. Ceberrut devlet anlayışını her tarafta görüyoruz. Gezi ile başlatılan ‘cadı avı’ gözler önünde. Hak ve özgürlükler alanında bu kadar ihlal varken; AB ve uluslararası müktesebatına uyulmuyorsa; Biz demokratikleşmeden vazgeçtik; demokrasi olsun yeter.

LGBT bireylere nefret suçu işleniyor

Paketin ‘ayrımcılık’ düzenlemesinde Başbakan LGBT bireylerini saymadı. Bu önemli bir eksiklik. Çünkü bu ülkede, LGBT bireylerine yönelik nefret cinayetleri işleniyor. Üstelik bu nefret suçu sürekli işleniyor.