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CHP’li Purçu'dan AKP'li vekillere: Babam olsa fark etmez, ben buraya dürüstlüğümle geldim!

Purçu, anayasa oylamasındaki yanlışları tutanağa geçirince tartışma yaşanmıştı

11 Ocak 2017 20:04

AKP’li milletvekillerinin anayasa değişikliğinde kabine girmeden ve açık oy vermeleri CHP’li Katip Üye Özcan Purçu tarafından tutanak yapılınca tartışma çıktı.

Sözcü'nün haberine göre, AKP'li milletvekillerinin anayasa değişikliğinde kabine girmeden ve açık oy vermeleri CHP'li Katip Üye Özcan Purçu tarafından tutanak yapılınca kriz çıktı. Divanda görevli olan Purçu, 1. Madde oylama tutanağının altına muhalefet şerhi düşerek şunları yazdı:

“Yapılan Anayasa değişikliği oylamasında oyların açık kullanıldığı ve kabine girmeden oyların kullanıldığı tarafımca tespit edilmiştir.”

"Babam olsa fark etmez"

Purçu'nun düzenlediği tutanağa AKP'den sert tepki geldi. Eleştiriler üzerine kürsüye gelen Purçu, “Açık oy kullanan babam olsa fark etmez. Ben buraya dürüstlüğüm ile geldim. Açık oy kullanan kim olursa ben bu tutanağı tutarım. Sizin beni alkışlamanız lazım” dedi.

Başkanvekili AKP'li Ahmet Aydın, Purçu'nun ‘partizanlık' yaptığını savunarak, böyle bir şeyi yapmaya hakkı olmadığını söyledi.

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