CHP’li Purçu: Tecavüzcüleri içeren bu yasa kabul edilemez

CHP milletvekili Özcan Purçu, Romanlar arasında küçük yaşta akran evliliklerinin yaygın olduğunu eşi hapiste olduğu için mağdur olan Roman kadınlarının kendisine başvurduğunu belirtti. Ancak Purçu, yasanın cinsel istismar ve tecavüzleri kapsadığı için kabul edilemez olduğunu ifade etti.

bianet’ten Nilay Vardar’a konuşan Purçu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın önerge verildiği akşam kendisiyle arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı:

“Adalet Bakanı beni çağırarak 'Romanların erken evliliğiyle ilgili teklif vereceğiz' dedi. Ancak çocuk istismarı, tecavüz tehlikeli bir konu dedim. Bu işin içindeyse bizi katmayın. Komisyon kurarak tüm muhalefet partileriyle geniş zamana yayalım dedim ama beş dakika sonra teklifi verdiler, ben de Meclis’ten ayrıldım.”

Purçu, geçtiğimiz mart ayında erken evliliklerin sosyal, psikolojik ve ekonomik nedenlerinin araştırılması için önerge verdiğini hatırlatarak erken evlilik sorunuyla ilgili komisyon kurup, uzmanlar eşliğinde önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Purçu, “Romanlar arasında erken evlilik çok yaygın ancak sadece Romanlar arasında yok. Bu sebeple bu konuyu ekonomik, sosyal, psikolojik boyutlarıyla konunun uzmanlarıyla bir komisyonda araştırmak ve çözüm önerileri sunmak gerekiyor" dedi.

Bakan ne demişti?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NATO Parlamenterler Toplantısı’nda cinsel istismar teklifiyle ilgili eleştirileri yanıtlarken şunları söylemişti:

“Bizim kanunlarımıza göre 17 yaşından gün alan bir kişi mahkeme kararıyla evlenebiliyor. 18 yaşından gün alan bir kişi de velisi muvafakat ederse evlenebiliyor. Bazı yerlerde, Roman vatandaşlarımızda daha yoğun olmak üzere, bu yaşın altında aileler düğün yapıyorlar, tören yapıyorlar ve evlendiriyorlar. Bunu biz tasvip etmiyoruz, ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz.”

Önergede ne var?

AKP, cinsel istismar suçu işleyenlerin istismar ettiği kişiyle evlenmesi durumunda ceza almamasını öngören bir kanun teklifini 17 Kasım’da Meclis Genel Kurulu’na sundu.

Önergede, 16 Kasım 2016’ya kadar işlenen cinsel istismar suçlarında, saldırgan mağdur kadın ya da kız çocuğuyla evlenirse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması istendi.

Ayrıca, çocuk evliliklerinde ailenin cezalandırılmasının da önüne geçildi; istismar suçunu azmettiren veya yardım edenler hakkındaki kamu davasının düşürülmesi veya cezanın uygulanmaması istendi.

Ceza sadece "failin kusuru" nedeniyle gerçekleşen boşanma durumlarında uygulanacak.

AKP İstanbul milletvekilleri Mehmet Muş ve Halis Dalkılıç, Kocaeli milletvekili İlyas Şeker, Kırıkkale milletvekili Ramazan Can, Hatay milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ve Osmaniye milletvekili Mücahit Durmuşoğlu’nun imza verdiği önergede şu ifadelere yer verildi:

"(2) Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir. Zamanaşımı süresi içinde evliliğin, failin kusuruyla sona ermesi halinde fail hakkındaki hüküm açıklanır veya cezanın infazına devam olunur. Bu fıkra uyarınca fail hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına veya cezanın infazının ertelenmesine karar verilmesi durumunda, suça azmettiren veya işlenişine yardım edenler hakkında kamu davasının düşmesine veya infazının ortadan kaldırılmasına karar verilir.”