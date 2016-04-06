CHP’li Purçu: 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak kutlansın

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, ‘8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nün Türkiye’de kabul edilmesi için kanun teklifi verdi. Teklif, 8 Nisanda kamu kurum ve kuruluşlarının sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla tören düzenlemesini, “Roman kültürünün tanıtılması ve sorunlarının görünür kılınması” konusunda farkındalık çalışmaları yapılmasını öngörüyor.

Purçu'nun kanun teklifi gerekçesi şöyle:

“8 Nisan 1971`de, farklı ülkelerden Romanlar Londra’da bir araya gelmiş, ayrımcılıkla mücadelede işbirliğini teşvik etmek, Romanların sorunlarını tartışmak üzere ilk kez Uluslararası Roman Kongresi toplanmıştır. 1978 yılında 2. Dünya Roman Kongresi 26 ülkeyi temsilen katılanlarla 60 delege ve ek gözlemciyle gerçekleşmiştir. 1990 yılında düzenlenen 4. Uluslararası Roman Kongresi’nde 8 Nisan tarihi "Dünya Romanlar Günü” olarak kabul edilmiştir. 1990 yılından itibaren alınan kararla her yıl 8 Nisan Dünya Romanlar günü olarak kutlanmaktadır. 8 Nisan, 2. Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından soykırıma uğratılarak katledilen ve sayısı tam olarak bilinmeyen Romanların anısına dünyanın her yerinde yaşayan Romanlara ithaf edilmiştir. “

"8 Nisan’ın ülkemizde de Dünya Romanlar Günü olarak kabul edilmesinin önyargı ve ötekileştirmeye karşı önemli bir adım ve farkındalık yaratma girişimi olacağını hatırlatan Purçu’nun değerlendirmesi şöyle: “Romanların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek, toplumun önyargılarının giderilmesine vesile olmak, farkındalık yaratmak amacıyla 15 yıldan bu yana dünyanın her yerinde kutlanan 8 Nisan Dünya Romanlar Gününün, ülkemizde de “Dünya Romanlar Günü” olarak kabul edilmesi amacıyla, Kanun Teklifi vermiş bulunmaktayım. Dünya Romanlar Günü tek başına Roman kültürünü kutlamakla sınırlı olmayıp Roman vatandaşlarımızın hayatın her alanında yaşadığı baskı ve dışlanmışlık konusunda farkındalık yaratıldığı, birlik ve mücadelenin, yan yana bir arada yaşayabilmenin vurgulandığı bir gündür. Bu gün, ayrımcılığa karşı hareket etmek, politikalar geliştirmek, birlik ve dayanışmanın gücünü ortaya koymak açısından manidardır. "