CHP'li Polat: Enerjimizi yerel seçimlere harcamalıyız

TBMM Çevre Komisyonu Üyesi, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, partisinin 24 Haziran seçimlerinden sonra demokrasi sürecinden geçtiğini söyledi. Olağanüstü kurultay için toplanan imzaların Genel Merkeze teslim edilmesinin ardından bu sürecin sonununa gelineceğini ifade eden Polat, partideki tartışmaların sonra ermesi gerektiğini söyledi. CHP’nin yerel seçimlere odaklanması gerektiğini vurgulayan Polat, “Şimdi bu ülkenin kurucu ve kurtuluş iradesi olan CHP’ye yakışanı yapıp, öncelikle seçim sürecini değerlendirip, halkımızın sorunlarına odaklanmalı ve yerel seçimlere eksiklerimizi gidererek girmeliyiz. Bunun için her zamankinden daha çok çalışarak, İzmir’de olduğu gibi ülkemizin dört bir yanındaki belediyelere hizmetin ne olduğunu göstermeli, partimizin 6 oklu bayrağını belediyelerde göndere çekmeliyiz” dedi.

Polat, 24 Haziran seçimleri ve sonrasında partisinde yaşananlarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Polat, CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde istediği sonucu alamasa da Meclis’te önceki dönemlere göre çok daha çoğulcu bir tabloyu ortaya çıkarmayı başardığını belirterek, “Bugün parlamentoda İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsil edilebiliyorsa, bunda Cumhuriyet’i kuran ve yaşatan Cumhuriyet Halk Partisi’nin rolü ve önemi çok büyüktür. Bundan sonraki süreçte de ‘ülkemizde demokrasi tüm kurumlarıyla işlesin’ diyerek; demokrasi, hak, hukuk ve özgürlüklere ilişkin mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Türkiye’nin 16 yıldır AKP iktidarı tarafından adaletten uzak, kişisel menfaatlerin ön plana çıkarıldığı bir anlayışla yönetildiğine dikkat çeken Polat, şöyle devam etti:

“Adaletsiz gelir dağılımı nedeniyle, işçisi, memuru, emeklisi, esnafı ve çiftçisi, şimdiye kadar görmediği sıkıntılar içerisinde yaşam mücadelesi vermekte, geleceğimiz olan evlatlarımız gelecek endişesi taşımaktadır. Bu karanlık ve zor günlerden çıkış, ancak partimizin iktidarı ile mümkün olabilecektir. Mücadelemizi il, ilçe, kadın ve gençlik örgütlerimizle, parti emekçilerimizle ve başarılı belediye başkanlarımızla bugüne kadar hep beraber yürüttük. Bundan sonra da özveri ve fedakarlıkla çalışmalarını sürdüren partimizin tüm emekçileriyle birlikte ülkemizin geleceği için hep birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

“Yerel seçimlerde başarıyı yakalamalıyız”

Çok yakın bir süreçte yerel seçimler bulunduğunu anımsatan Polat, “Bir yandan Meclis’te ülkemizin ve halkımızın beklentilerini karşılamak için var gücümüzle çalışırken, diğer yandan da yerel seçimde mutlaka başarıyı yakalamalıyız. Bunun için her zamankinden daha çok çalışarak, İzmir’de olduğu gibi ülkemizin dört bir yanındaki belediyelere hizmetin ne olduğunu göstermeli, partimizin 6 oklu bayrağını belediyelerde göndere çekmeliyiz” dedi.

“Halkımızın sorunlarına odaklanmalıyız”

Polat, CHP’nin yaklaşık 35 gündür bir demokrasi sürecinden geçtiğini, birkaç gün sonra bu sürecin sonuna gelineceğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Maalesef bugüne kadar bazı arkadaşlarımız partililik ve kardeşlik hukuku dışına çıkarak, birbirini incitti, üzdü. Bir eksik ya da bir fazla, maalesef hepimiz bunu yaptık. Ancak şimdi bu ülkenin kurucu ve kurtuluş iradesi olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışanı yapıp, öncelikle seçim sürecini değerlendirip, halkımızın sorunlarına odaklanmalı ve yerel seçimlere eksiklerimizi gidererek girmeliyiz. Kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında birliğimiz ve beraberliğimizi daimi kılmamız, yerelden başlayarak iktidar olma inancımızın en üst düzeye çıktığı güzel günleri hep birlikte yaşamamız dileğiyle, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.