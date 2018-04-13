CHP'li Pekşen'e 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten fezleke

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan fezleke hazırlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcığı'nın hazırladığı fezlekede CHP'li Pekşen'in 9 Ocak'ta katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada, "cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği bildirildi.
Fezleke, Anayasa'nın 83. maddesine istinaden Pekşen'in milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.