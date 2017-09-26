CHP’li Pekşen’den, Sürmene Çamburnu için suç duyurusu

Fatih TURAN/SÜRMENE (Trabzon) , (DHA)- TRABZON\'un Sürmene İlçesi\'nde sarıçam ağaçlarıyla kaplı Çamburnu\'nda 7 Ocak’ta çıkan ve 20 hektarlık alanın küle dönmesine neden olan yangının ardından ortaya atılan \'yapılaşma\' iddiaları tartışması sürüyor. CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de bölgede yapılaşma iddiasında bulunarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Sürmene Belediyesi görevlileri ile müstecir firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

İlçede Çamburnu’nda 7 ayrı noktadan çıkan yangında 20 hektarlık alan ve nadir sarıçam ağaçları büyük zarar gördü. Henüz nereden kaynaklandığı tespit edilemeyen yangın sonrası birçok iddia ortaya atılarak alanda yapılaşmaya olanak sağlanacağı da öne sürüldü. Yaşanan tartışmaların ardından CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen de Çamburnu’ndaki Tabiat Parkı\'na, yapılan orman köşklerini yargıya taşıdı. Bahse konu alanda doğanın tahrip edildiğini öne süren Milletvekili Pekşen beraberindeki Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, CHP Trabzon İl Başkanı Turgay Güngör ve partililerle birlikte Sürmene Adliyesi’ne giderek Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Sürmene Belediyesi görevlileri ile müstecir firma yetkilileri hakkında ‘Orman Kanunu’na Muhalefet, Milli Parklar Kanunu’na Muhalefet, Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Çevre Kanunu’na Muhalefet, Görevi Kötüye Kullanma’ suçlamalarıyla suç duyurusunda bulundu.

‘BU İŞİN PEŞİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ’

CHP’li milletvekili Pekşen suç duyurusuyla ilgili yazılı açıklama yaparak Karadeniz’in doğal güzelliklerinin katledilmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Çıkan orman yangını ve sonrasında tatil köyü inşa edilmesinin tam anlamıyla bir doğa katliamı olduğunu ifade eden Pekşen, “Karadeniz’in doğal güzellikleri yandaşlara peşkeş çekmek adına katledilmektedir. Buna asla izin vermeyeceği. Çamburnu’da yaşanan doğa katliamına ilişkin başta Orman Bakanı olmak üzere ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Hukuki süreç başladı. Bu işin peşini asla bırakmayacağız. Her şey açık bir şekilde ortadadır. AKP iktidarı Karadeniz bölgesini adeta yağmaya açmıştır. Ancak buna asla izin vermeyeceğiz. Bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Bu arada bahse konu alandaki tartışmalar üzerine konuyla ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ise iddiaları reddederek, “Yanan bir metrekare dahi orman alanı başka bir maksatla tahsis edilmemiştir ve aynı yıl ağaçlandırılmıştır. Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez” açıklamasında bulunmuştu.



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