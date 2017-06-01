CHP'li Pekşen: Uçakta bakan varsa biletimi iptal ediyorum; uçağın içerisi cephanelik gibi!

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, TBMM Genel Kurulu’nda uçaklara silahlarıyla binen bakan korumalarını gündeme taşıdı.

Uluslararası sözleşmelerin uçağa silahla binilmesini yasakladığına dikkat çeken Pekşen, "Müthiş bir ego var. Kocaman silah, belinde de gösteriyor böyle. Gidiyor, bunu bir meziyet zannediyor arka tarafta bir yerde oturuyor, kulağında da bir tane kulaklık, herkes görüyor; sonra horul horul uyuyor. Uyurken onu anında enterne ederler” diye konuştu.

Rus Büyükelçisini vuranın da polis olduğunun unutulmamasını söyleyen Pekşen, uçakta “Yarın o uçakta bir tane silah patladığı anda o uçaktaki yolcuların hiçbirisinin tırnağını bile bulamazsınız. Başbakan Yardımcısı biniyor 10 koruma, 10 silahlı koruma, uçağın içerisi cephanelik gibi. Söylüyorum, hepinizin hayatı tehlikededir” dedi.

Pekşen’in “Ben telefon açıyorum, uçakta bakan var mı? 'Var' dediklerinde iptal ediyorum uçuşumu, size de tavsiye ederim” dediği konuşması Genel Kurul tutanaklarına şöyle yansıdı:

HALUK PEKŞEN (Trabzon) - Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; son günlerde çok önemli bir gözlemimi sizinle paylaşmak istiyorum ve buradan yüce Mecliste yüce Meclisin aracılığıyla Türkiye'yi uyarmak istiyorum. Bence müthiş bir ego, kronik ego rahatsızlığına yakalandınız. Bakın, Türk Hava Yolları uçaklarında bakan korumaları var, olmalı mı? Evet, olmalı ama dünyada uçağa binen bakan korumasının kim olduğunu ve nerede oturduğunu hiç kimse bilmez. Niye? Çünkü uçaklarda en büyük saldırılar silahlar üzerine yapılır. Buna ilişkin geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı bir korumanın silahının terörist tarafından ele geçirilmesiyle birlikte vahim sonuçlar oluşmuş. Bunun üzerine hem ICAO Sözleşmesi hem de Chicago Sözleşmesi'ne göre uçaklara silahla binilmez. Ama müthiş bir ego var. Kocaman silah, belinde de gösteriyor böyle. Gidiyor, bunu bir meziyet zannediyor arka tarafta bir yerde oturuyor, kulağında da bir tane kulaklık, herkes görüyor; sonra horul horul uyuyor. Uyurken onu anında enterne ederler. Bakın, bunu çok ciddiye alın, şaka bir şey söylemiyorum. Yarın, emin olun her an bir uçağı kaçırabilirler. Rus Büyükelçisini vuranın da polis olduğunu unutmayın. Yarın o uçakta bir tane silah patladığı anda o uçaktaki yolcuların hiçbirisinin tırnağını bile bulamazsınız. Büyük yanlış yapıyorsunuz. Nedir yani korumanız geldiğinde kabine silahlı binmese de o silahını gelse, görevliye teslim etse ne olur sanki? Başbakan Yardımcısı biniyor 10 koruma, 10 silahlı koruma, uçağın içerisi cephanelik gibi. Söylüyorum, hepinizin hayatı tehlikededir. Ben telefon açıyorum: Uçakta Bakan var mı? "Var." dediklerinde iptal ediyorum uçuşumu, size de tavsiye ederim.

HALUK PEKŞEN (Devamla) - Ölümüne biniyorsunuz. Aman dikkat diyorum, bu doğru bir yöntem değil, bunu yapmayın, silahları teslim edin. İndiğinizde zaten iki dakika içerisinde getiriyorlar, alın gidin, yazık günah. Bunun maliyeti var. Eğer uçağa, kabine silahla binerseniz önünüze sigorta maliyeti geliyor. Yıllık ne kadar biliyor musunuz? Bu beyefendilerin uçakların kabinlerine silahla binmelerinin maliyeti 10 milyon dolar, ek sigorta maliyeti çünkü yüksek riskli uçaklar.

İki: Yolcu diyor ki: "Güvenlikli uçak değil bunlar." Türk Hava Yolları bunun bedelini ağır ödüyor. Bu kadar ego şişkinliği olmaz ya. Nedir bu Rambo tipli adamların bu öz güvenleri, bu ego patlamaları? Bu kadar büyük bir riski almayın, bu yanlış, lütfen bunu düzeltin. Bakanlardan rica ediyorum: Korumalarını uçaklara silahlarla bindirmesinler. Korumalar silahları teslim etsinler, öyle binsinler.

Bakın, bir tane olay: Trabzon'a gidiyoruz. Uçakta bir sayın bakan, yanında koruması. Koruma horul horul uyuyor, belinde silahı. Kabin amirini çağırdım, görüyor musunuz dedim, "evet" dedi, lütfen uyandırın dedim. Onun yanında kötü niyetli olan birisi, Allah korusun, o silahı alırsa sonucu tahmin edebiliyor musunuz? Dünyada havacılığın kurallarının kanla niye yazıldığını anlıyor musunuz? Binlerce, milyonlarca insanın aklıyla konulmuş kurallara itibar etmiyorsunuz. Büyük bir ego şişkinliğiniz var, her şeyi biliyorsunuz, hiçbir uyarıya itibar etmiyorsunuz. Emin olun, yarın Türkiye'de bir kaza kırımı yaşanırsa, Türkiye'de böyle bir kaçırma olayı olursa müsebbibi siyasi iktidarınızdır ve bundan kaçamazsınız.

Sizi 22 Haziranda buradan uyardık 15 Temmuzla olacaklarla ilgili, bizi ciddiye almadınız. Sizi bugün uyarıyorum, herhangi bir uçağın başına böyle bir şey gelirse emin olun 80 milyon yakanızdadır