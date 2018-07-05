CHP'li Pekşen "Genel başkanlığa aday" iddiasını yalanladı: Onur duydum, ancak...

T24 Haber Merkezi

CHP’nin 24 Haziran seçimlerinden sonra başlayan genel başkanlık tartışması büyüyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce yanlıları olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlarken bir başkan adayının daha ortaya çıktığı iddia edildi. Eski Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in de genel başkanlık için aday olduğu iddia edildi. Pekşen T24'e yaptığı açıklamada iddiaları redderken, "Türkiye'nin CHP'ye her zamankinden daha fazla ihtiyacı var" dedi.

İnce'ye yakın Parti Meclisi üyeleri, il başkanları ve eski milletvekilleri olağanüstü kurultay için imza toplama çalışmalarını başlattı. Buna karşılık, bazı belediye başkanlarının Kılıçdaroğlu için devreye girdikleri belirtildi.

Aydınlık’ta yer alan ancak daha sonra yalanlanan habere göre; CHP’de üçüncü genel başkan adayı eski Trabzon milletvekili Haluk Pekşen oldu. Pekşen T24'e konuşarak iddiaları yalanladı. Bu makam için adının geçmesini onur verici bir gelişme olarak değerlendiren Pekşen şunları söyledi:

"Eski bir CHP milletvekili, bir parti meclisi üyesi olarak adımın böyle bir makam dillendirilmesinden onur duydum. Ancak öne sürüldüğü gibi benim ne bir iddiam ne de delegelerle görüşüp imza toplama çabam olmuştur."

Liderlik için güçlü kadrolar ve reform gerektiğini söyleyen Pekşen, "Ben her zaman CHP'de 'He-Man'ler değil 'Voltran'lar olması gerektiğini söyledim. Böyle bir kadro oluşturulduğunda sadece kurultay, sadece genel başkanlık zaferi değil iktidarı hedeflemek gerekir. Ben de böyle bir kadroda yer almak isterim. Türkiye'nin şu anda CHP'ye her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır" diye konuştu.