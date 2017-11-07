CHP’li Pekşen: Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği’ni dolandırmıştır

CHP Trabzon Milletvekili Avukat Haluk Pekşen, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Orman Çiftliği’ne yaklaşık 50 milyon lira olan borcunu ödemediğini ileri sürdü. “Bu yapılan ayıptan öte yüzsüzlüktür diyerek duruma tepki gösteren Pekşen, "Atatürk Orman Çiftliği her fırsatta yağmalanıp, talan ediliyordu. Şimdi bu yetmezmiş gibi bir de parası gasp ediliyor" dedi.

CHP'li Pekşen, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Orman Çiftliği’ne olan borcunu ödememesi hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

AKP iktidarıyla birlikte yağmanın ve talanın her gün artarak büyüdüğünü, artık kamunun parasının gasp edildiğini belirten Pekşen, “Ankara Büyükşehir Belediyesi Atatürk Orman Çiftliği’ne olan yaklaşık 50 milyon TL borcunu ödemeyerek, gasp etmiştir. Artık bu kadarıda fazla. Ankara Büyükşehir belediyesi bu parayı derhal ödemeli ve bu ayıbı derhal temizlemelidir. Ankara Orman Çiftliği’nin tarım faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerinin gasp etmek hangi vicdana sığar" ifadesini kullandı.

Pekşen, Atatürk Orman Çiftliği’nin arazilerinin her fırsatta yağmalandığını, yandaşlara peşkeş çekildiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Arazilerin yağmalanmasından sonra sıra paranın gasp edilmesine geldi. Atatürk Orman Çiftliği’nin parasını gasp etmek, gözlerinin artık ne kadar döndüğünü göstermektedir. Devletin bütün kurumları yağmalandı yetmedi sıra Atatürk Orman Çiftliği’nin alacağını gasp etmeye geldi. Borç yapılandırması ile savsaklanmakta ve borç ödenmemektedir. Bu kadarı da fazladır. Buradan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı ve Hükümete sesleniyorum, Atatürk Orman Çiftliği’nin parasını hiç edenlere daha ne kadar sessiz kalacaksınız."