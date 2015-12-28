CHP'li Pavey, 'hükümetin CIA ile silah kaçakçılığı yaptığı' iddiasını sordu

CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, ABD'li gazeteci Seymour Hersh’in, Türk hükümetinin CIA ile işbirliği yaparak silah kaçakçılığı suçu işlediği iddialarını Meclis gündemine taşıdı.

Hersh makelesinde, hükümeti ağır iddialarla suçlayarak, “Amerikan istihbarat servisi CIA’in, Katar ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle, Libya'daki silahları Türkiye aracılığıyla Suriye'ye taşımıştır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği önergede CHP’li Pavey, “Hükümetiniz CIA ile yasadışı silah kaçakçılığı suçunu işlemiş midir” diye sordu. Hersh’in kaleme aldığı makalede, “Amerikan istihbaratının, telefon dinlemeleri ve insan kaynakları aracılığıyla, Tayyip Erdoğan'ın yıllar boyunca Nusra Cephesi'ni, daha sonra da IŞİD'i desteklediğini kanıtladığı” ifadelerinin yer aldığını belirten Pavey, “Bir başka ülkeye silah göndermeyi hangi meclis kararı ve uluslararası hukuk kurallarına dayanarak yaptınız?” diye sordu.

Pavey’in CIA ve yasa dışı silah kaçakçılığına ilişkin soru önergesi şöyle:

London Review of Books’un gelecek hafta yayınlanacak olan (1-7 Ocak 2016 ) 38. sayısının internet tanıtımında ABD'li gazeteci Seymour Hersh’in hükümetinizi ağır iddialarla suçlayan bir makalesi yer almaktadır. Bu makaleye göre; “Amerikan istihbarat servisi CIA’in, Katar ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle, Libya'daki silahları Türkiye aracılığıyla Suriye'ye taşımıştır” iddiası yer almaktadır.

Makaleye göre ABD Genelkurmay’ı CIA'e "Libya'daki silah pazarı pahalı, ayrıca silahların Suriye'ye gitmesi için deniz yolculuğu da riskli. Bunun yerine, Türkiye'nin cephaneliğindeki silahları Suriyeli muhaliflere gönderelim. Hem daha ucuz, hem ulaşması daha az zaman alır” önerisi sunmuştur.

Makalede ABD’li üst düzey bir danışmanın “modası geçmiş, düşük model silahları cihatçılara gönderdiklerini” söylediği, "Bu sayede Esad'a, Başkanlık politikasına zarar verebileceğimizi gösterdik" dediği de yer almaktadır.

Makalede, Amerikan istihbaratının, telefon dinlemeleri ve insan kaynakları aracılığıyla, Tayyip Erdoğan'ın yıllar boyunca Nusra Cephesi'ni, daha sonra da IŞİD'i desteklediğini kanıtladığı söylenmektedir.

- Hükümetiniz CIA ile yasadışı silah kaçakçılığı suçunu işlemiş midir?

- Bir başka ülkeye silah göndermeyi hangi meclis kararı ve uluslararası hukuk kurallarına dayanarak yaptınız?

- 2013 ve 2014 yıllarında 24. dönem parlamentosunda müteaddit defalar verdiğim soru önergelerine hükümetiniz hiç bir şekilde cevap vermemiştir. Oysa söz konusu önergelerde hükümetinize; THY ile taşıdığı silahların Hristiyan mı Müslüman mı öldüreceği ile ilgili endişelenen THY yetkilisi Mehmet Karakaş ile dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Mustafa Varank arasında geçen konuşmanın gerçekliğini sormuştum. Aynı cevap alamadığım sorumu 26. Dönemde de tekrarlıyorum. THY ile yasadışı silah taşındı mı?

- Yabancı bir ülke istihbarat servisiyle işbirliği yaparak yasadışı eylemde bulunan hükümet olduğuna göre;

a- “Silah taşıyan MİT tırlarını” haber yaptıkları için cezaevinde bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün vatana ihanet suçundan cezaevine konulması,

b- MİT’e ait tırların durdurulması görevini yaparken gözaltına alınan Tümgeneral İbrahim Aydın, Tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve Emekli Albay Burhanettin Cihangiroğlu’nun darbe ve casusluk yapmak suçundan cezaevine konulması hukuka uygun mudur?