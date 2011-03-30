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CHP’li Özyürek: Ergenekon'dan uzaklaştırılması isabetli

Ergenekon Davası savcısı Zekeriya Öz’ün, ‘özel yetkilerinin’ kaldırılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne...

30 Mart 2011 03:00




T24 – Hülya Karabağlı / Ankara 

Ergenekon Davası savcısı Zekeriya Öz’ün, ‘özel yetkilerinin’ kaldırılarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'ne getirilmesine CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek, “Ergenekon davasından uzaklaştırılması isabetli bir şey olmuştur” dedi.  Özyürek, “İlahiyatçılara yönelik operasyon AKP’yi yıpratacak operasyondur. AKP’yi destekleyen çevrelerde tepki yaratacaktır” dedi.

“Zekeriya Öz, terfi ettirilerek yetkileri elinden alınmıştır” diyen Özyürek, Ergenekon  savcısının Zekeriya Beyaz’la  ilgili kararı bardağı taşıran son  damla olmuştur” diye değerlendirdi. Özyürek, başka görevden alma olup olmayacağı konusunda da, “ Kısa sürede bir şey beklemiyorum” yanıtı verdi.


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