CHP’li Öztürk: Türkiye kuruluşundan bu yana tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıya

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin olarak Türkiye’nin tarihinin en büyük krizi ile karşı karşıya olduğunu söylerken "Biz 'hayır'ın Türkiye için hayırlı olacağını inanıyoruz" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre,Yılmaz, partisince Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir düğün salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, "bir zamanlar çarşısında gezdikleri Suriye'nin içler acısı durumda olduğunu" söyledi.

Suriye'nin kaynaklarının, halkının, bütün varlığının yerle bir edildiğini ve hiçbir yerinde istikrarın kalmadığını belirten Yılmaz, "Gücün tek yerde olduğu ülkeler çöküyor" ifadesini kullandı.

Daha sonra merkez Antakya ilçesindeki Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'ndaki danışma toplantısına katılan Yılmaz, hayırlı bir iş için geldiklerini, anayasa değişikliği referandumunda Hatay'ın da "hayır" demesini istedi.

Anayasa değişikliğinin gündeme gelmesiyle "hayır" seçeneğini destekleyen kesimde büyük bir coşku olduğunu belirten Yılmaz, şöyle dedi:

"Gittiğimiz her yerde biz bu coşkuyu görüyoruz, şahit oluyoruz. Doğrusu bizim yapmamız gereken en önemli konu Türkiye'de bu konuyu bilmeyenlere bunu anlatmak. Çünkü 'evet' kampanyasını yapan birkaç unsur var. Bunlar 'evet' kampanyasını, 'hayır' kampanyasını savunanları suçlayarak, onları terör örgütlerine yakın göstererek yapmaya çalışıyorlar. Maalesef söyleyecekleri hiçbir şey yok. Türkiye kuruluşundan bu yana tarihinin en büyük kriziyle karşı karşıyadır. Eğer 'evet' yönünde bir gündem dayatılırsa Türkiye gerçekten bundan sonraki süreci toparlayamayacak. Biz 'hayır'ın Türkiye için hayırlı olacağını inanıyoruz."