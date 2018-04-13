CHP'li Öztürk, İdlib'deki cihatçılara dikkat çekti: Akın akn Türkiye'ye gelmeden bir şeyler yapmalıyız

Suriye ordusunun bölgenin tamamında kontrolü ele geçirmesinin ardından Doğu Guta’daki silahlı militanların Türkiye sınırına yerleştiği iddialarıyla ilgili konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, bu gruplar akın akın Türkiye’ye gelmeden önce bir şeyler yapılması gerektiğini söyledi.

TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Suriye’deki son duruma dair değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Halep kuşatmasında orada sıkışan radikal cihatçı gruplar İdlib’e taşınmıştı. Suriye’ye askeri operasyonun konuşulduğu bir dönemde Doğu Guta’daki 7 bin 500 cihatçı grubun 40 bin ailelerinin Fırat Kalkanı alanına taşındıklarını duyuyoruz. Türkiye için en büyük risk bu grupların Türkiye sınırına yerleşmesidir. Türkiye adının sanki terörü destekliyormuş gibi anılmasına neden olacaktır” dedi.

"Bu grupların IŞİD'den farkları yok"

Hatay nüfusunun Suriyelilerle birlikte 500 bine ulaştığını ifade eden Yılmaz, "Kilis’te Suriyeli sayısı Kilis nüfusunu geçmiştir keza Gaziantep’te öyle, yarın İdlib'e yönelik askeri operasyon olması durumunda bu grupların kaçabilecekleri Türkiye dışında bir yer kalmıyor. Suriye’ye yönelik askeri müdahale konuşuyor ama bu kadar önemli olan bu grupların Türkiye sınırına yerleşmesidir. Bu gruplar kafaca yapıları nedeniyle IŞİD'den farkları yok, adları değişik olsa bile yaşam tarzları açısından farklı yapılar değil. Hükümetin bu gruplarla arasına mesafe koymasını istiyoruz. Bu grupların sağlayabileceği hiçbir yardım yoktur araya mesafe koyulmalı uluslararası toplum bunu görmeli” ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin Suriyeleşmesini, Afganistanlaşmasını istemiyoruz"

"Türkiye’nin mücadelesi PKK ve uzantılarıyladır, bu mücadele sürmelidir” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki dönemde İdlib'e dönük Rusya, Suriye ve İran’ın büyük operasyonu başlayacaktır. 65 bin silahlı grubu bünyesinde barındırıyor, bu gruplar akın akın Türkiye’ye gelmeden bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor. Türkiye’nin Suriyeleşmesini Afganistanlaşmasını istemiyoruz Tayyip Erdoğan karşıtlarını Filistinlileştiremez. Biz ülkenin gerçek sahibiyiz biz bu uyarıları yapıyoruz diye bize kimse öfkelenemez kükreyemez."