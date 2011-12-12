CHP'li Öztürk: 4 yılda tecavüzcü tespit edilemiyorsa bu Adalet Bakanı'nın suçu





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - CHP, tutukluma ve tutuklama sürelerinin düzenlenmesine ilişkin yasa teklifine, ‘tecavüzcüler tahliye edilir’ diyen Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le karşı karşıya. İmza sahiplerinden Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, T24’e, “4 yılda bir kişinin tecavüz edip etmediğini tespit edemiyorsanız; mahkeme kararıyla sabit hale getiremiyorsanız; bu Adalet Bakanı’nın ayıbıdır” dedi.

Adalet Bakanı Ergin: Vekiller çıkarsa tacizci de çıkar

‘Tecavüz eden tutuklanır diye bir şey yok’



CHP’nin Adalet Komisyonu Üyesi Ali Rıza Öztürk, Adalet Bakanı Ergin’in tutukluluk ve yargılama müesseseleriyle bilgili olmadığını söyledi. Türkiye’nin AİHM’in yargı yetkisini kabul ettiğini anlatan Öztürk, “AİHM diyor ki; isnat edilen suçun niteliği ve failin kim olduğu tutuklama nedeni değildir. Yani bir adam tecavüz suçu işlemiş tutuklanır, işlememiş tutuklanmaz diye bir şey yok. Asıl olan yargılamanın tutuksuz yapılmasıdır. Bir kimsenin cezasını çekmesi için hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı ile sübut bulması gerekiyor.”

Tecavüzcü 3-4 yıl kalsın denilebilir mi?



AİHM’in tutuklama koşullarını net bir biçimde belirlediğini anlatan Öztürk, “AİHM diyor ki; sanığın kaçma şüphesi, delilleri karatma şüphesi varsa, sanığın kaçmasını önlemek, delillerin karartılmasını önlemek başka yollardan sağlanamıyorsa, elinde tutuklamaktan başka çare kalmamışsa o zaman tutuklayabilirsin diyor. Kaldı ki AİHM, biz deki gibi 4-7 yıl olmaz diyor. Biz AİHM’in yargı yetkisini kabul etmiş bir ülkeyiz. Bakan, AİHM’e rağmen, Türkiye’de bir tecavüzcü 3-4 yıl kalsın diyebilir mi? Biz AİHM’in kararlarına uyacak mıyız? Uymayacak mıyız?”

Adalet Bakanı ne demişti?



“Uzun yargılamalar devam ettiği sürece uzun tutukluluk sorunu da bizimle beraber yürüyecektir. Sürelerle oynayarak uzun tutukluluk sorununu çözmeye kalkarsak arzu etmediğimiz sorunlarla karşılaşacağız. CHP’nin tutukluluk süreleriyle ilgili teklifi, yargılamaları kısalttığımız zaman karşılanabilecek bir tekliftir. Ama bugünkü şartlarda yasalaşırsa, 2 bin 427 tutuklu tahliye olma durumuyla karşı karşıyadır. Bu kişiler içerisinde terör örgütüne üye olanlar, terör suçu işleyenler, asker, polis öldürenler, çocuklara cinsel tacizlerde, tecavüzde bulunanlar, toplumu irrite edecek sanıklar da var.”



