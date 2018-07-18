CHP'li Öztunç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a TRT'de çalınan Fethullah Gülen'in şarkısını sordu

CHP Parti Meclis Üyesi ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, güftesi 15 Temmuz darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen'e ait olan 'Bulanlar Hakkı Buldu' adlı şarkının TRT'de yayınlanmasını Meclis'in gündemine taşıdı. Öztunç, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yanıtlaması istemiyle önerge verdi. Her gün 'FETÖ' operasyonları yapıldığı ve "inlerine kadar girildi" denildiğine dikkat çeken Öztunç, “Yurttaşların parası ile finanse edilmiş olan TRT Diyanet kanalında, Fethullah Gülen’e ait ilahini, bant yayın olmasına rağmen nasıl olup da denetimden geçerek yayınlanmıştır“ diye sordu.

TRT arşivlerinde FETÖ’ye ait ne tür dokümanlar bulunduğu sorusuna da yanıt isteyen CHP’li Ali Öztunç’un yazılı soru önergesi şöyle:

"TRT Diyanet kanalında Tasavvuf Musikisi programında güftesi 'FETÖ' lideri Fetullah Gülen'e ait şarkı seslendirildi. TRT Diyanet kanalının 22 Haziran’daki yayınında saat 23:15’te ekranlara gelen görüntüde “Bulanlar hakkı buldu” isimli şarkı çalınırken altındaki yazıda güftenin Fethullah Gülen’e ait olduğu da ayrıca vurgulandı.

- Yurttaşların parası ile finanse edilmiş olan TRT Diyanet kanalında, Fethullah Gülen’e ait ilahini, bant yayın olmasına rağmen nasıl olup da denetimden geçerek yayınlanmıştır?

- Bu ilahiyi yayınlayanlar kimlerdir? Bu ilahiyi seçim öncesi yayınlayarak bir mesaj mı verilmek istenmiştir? Bu İlahinin yayınlanmasında sorumluluğu olan kişiler hakkında ne tür bir işlem yapılmıştır?

- Her gün 'FETÖ’ye operasyonların yapıldığı bir ortamda örgütün bir numarası devletin kanalında boy gösterebiliyorsa nasıl oluyor da inlerine kadar girdik denilebiliyor?

- TRT arşivlerinde 'FETÖ’ye ait ne tür dokümanlar bulunmaktadır? Bu dokümanlar neden hala TRT arşivinde bulunmaktadır?

- Devlet kurumlarındaki 'FETÖ’ye ait belge ve dokümanlar bu güne kadar neden toplatılmamıştır."