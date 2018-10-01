CHP'li Öztrak'tan MHP lideri Bahçeli'ye 'Kemal Derviş' yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Kemal Derviş ile ilişkisini kamuoyuyla paylaşırsa iyi olur” diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi. Öztrak, “Beni ülkemin Hazinesi’ne müsteşar olarak atayan kararnamenin altında Sayın Bahçeli’nin imzası vardır. Dolayısıyla kendi iradesi ve imzasıyla kurulan bu ilişkinin bakan bürokrat ilişkisinden başka bir şey olamayacağını da en iyi bilmesi gereken Sayın Bahçeli’nin kendisidir” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ekonomi yönetiminin denetimini uluslararası yatırım danışmanlık şirketi McKinsey’e teslim etmesi muhalefetin tepkisine neden olmuştu. CHP Genel Başkanı Faik Öztrak uygulamayı ‘ekonominin ABD’li şirketin vesayeti altına alınması’ olarak nitelemişti. MHP lideri Bahçeli dünkü basın toplantısında konunun kendisine sorulması üzerine, “Açıklamayı yapan şahsiyet Kemal Derviş ile ilişkisini kamuoyuyla da paylaşırsa iyi olur” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bahçeli’ye şu yanıtı verdi:

“O ifadeyi yadırgadığımı ifade edebilirim. Bir siyasetçi beceriksizliğini bürokrata yıkamaz. Bu onun acizliğini gösterir. O dönem kendisi başbakan yardımcısı değil miydi? Faik bey miydi başbakan yardımcısı? Pes yani. Ayrıca Türkiye’de kuruluş mu yok? Kendinizi gidip başka bir şirkete denetletiyorsunuz.”

Ardından Öztrak da MHP lideri Bahçeli’nin kendisine yönelik sözleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı. “Bahçeli, kendisine yöneltilen McKinsey ile ilgili soruya cevap vermek yerine, bana Sayın Kemal Derviş’le olan ilişkimin sorulmasını istemiş. Aslında bunu en iyi bilmesi gereken kendisidir çünkü Sayın Bahçeli, dünyada tanınan bir bilim adamı ve uluslararası bir kuruluşta üst düzey bürokrat olan Sayın Derviş’i Türkiye’ye davet edip bakanlık teklif eden koalisyonun ortağıdır” diyen Öztrak, şöyle devam etti:

"Kendi iradesi ve imzasıyla kurulan ilişki"

“Diğer taraftan beni ülkemin Hazinesi’ne müsteşar olarak atayan kararnamenin altında da Sayın Bahçeli’nin imzası vardır. Dolayısıyla kendi iradesi ve imzasıyla kurulan bu ilişkinin bakan bürokrat ilişkisinden başka bir şey olamayacağını da en iyi bilmesi gereken Sayın Bahçeli’nin kendisidir. Ancak dünkü değerlendirmesinden sonra Sayın Bahçeli, kendisini Sayın Derviş’in kabineye dışarıdan bakan atanmasını kabul etme ve yine kendisini bu süreçte kendi Bakan arkadaşlarını dahi feda etme, noktasına getiren ilişkinin ne olduğunu kamuoyuna açıklama borcu altına girmiştir.

Ankara’da milletimize ekonomik krizin nedeni olarak ABD’nin ekonomik saldırısını gösteren ama New York’ta, ABD’li yatırımcılara, bir Amerikan şirketini Hazine’ye kayyum atadıklarını müjdeleyerek, küresel sermayenin güvenini tekrar sağlayacaklarını sanan sarayı ve çevresini uyarmak, kamuoyunun dikkatini çekmek, hem geçmişte benzer bir krizden çıkışı yönetenlerden biri olarak hem de partimin sözcüsü olarak benim görevimdir. Bu görev ve sorumluluk partimize ‘Hangi istiklal vardır ki ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin? Tarih böyle bir hadiseyi kaydetmemiştir’ diyen ve emperyalizme karşı tarihin en şanlı savaşını veren Kurucu Genel Başkanımız ve ebedi şefimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından emanet edilmiştir.

Ağızlarından her fırsatta yerlilik ve millilik sözcüklerini düşürmeyenlerden de, bu konudaki tutum ve görüşlerini kamuoyuyla net bir şekilde paylaşmaları ve görüşlerini tarihin tanıklığına emanet etmeleri beklenmektedir.”