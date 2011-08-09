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Ekonomi

CHP'li Öztrak'tan ekonomi eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İMKB'nin dün Avrupa'da en çok değer kaybeden borsa olduğunu söyledi.

09 Ağustos 2011 03:00

T24- CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, İMKB'nin dün Avrupa'da en çok değer kaybeden borsa olduğunu belirterek, ''Krizin teğet bile geçmeyeceği bir ekonomide bu düşüş neden?'' diye sordu.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ekonomisinin beklenen oranda canlanmaması ve notunun düşürülmesinin piyasaları olumsuz etkilediğini belirtti.

Tüm dünyada borsaların dün ciddi kayıplar verdiğini anımsatan Öztrak, şunları kaydetti:

''Ancak bir ekonomi vardı ki borsası en sert düşüşü yaşamıştır. Bu ekonomi, Başbakanın'ın 'bu seferki teğet bile geçmeyecek' dediği Türkiye'dir. Krizin teğet bile geçmeyeceği bir ekonomide bu düşüş neden? Haftanın ilk iş gününde borsa yüzde 7,1 değer yitirmiş ve bir günde Avrupa'da en çok değer kaybını yaşayan borsa olmuştur. Yine son bir haftada İMKB yüzde 18 değer kaybetmiş ve ekonomisi tamamen iflas etmiş Yunan borsası ile en çok değer kaybeden borsalardan biri olmuştur.''

Hükümetin, emekçinin ve işçinin parasıyla krizi aşmaya çalıştığını da ileri süren Öztrak, şöyle devam etti:

''Emekçinin zor günleri için oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu'nun dövizleri, ülkeden çıkan yabancı sermayenin neden olduğu döviz ihtiyacını karşılanmak üzere kullanılmaktadır. Yapılan açıklamalar, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan son iki günde 160 milyon dolardan fazla döviz satıldığını ortaya koymaktadır. Bu miktar, Merkez Bankasının iki günde kendi rezervlerinden piyasaya sattığı dövizden daha fazladır. İşsizlik Sigortası Fonu aracılığıyla yapılan bu müdahale hükümetin krizin yükünü kimin sırtına yıkmak istediğini açıkça göstermektedir.

Merkez Bankasının küresel krize karşı aldığı son önlemler de içinden geçilen uluslararası konjonktür ve Türkiye ekonomisinin temel kırılganlıkları dikkate alındığında oldukça risklidir. Küresel likidite bolluğunun süreceği, sıcak paranın bizim gibi ekonomilere akacağı varsayımıyla cari açığı, enflasyonu ve finansal istikrarı geri plana atan bir önlem paketinin ne ölçüde inandırıcı olduğu, piyasalardaki sert hareketlerden görülmektedir.''

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