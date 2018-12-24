CHP'li Öztrak: Yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünü gösteriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili \"AK Parti Genel Başkanı\'nın dün meydanlardan verdiği talimat sonrasında bugün sabah saatlerinde ülkenin en ünlü sanatçıları polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Bu, yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünün ne hale geldiğini açıkça gösteriyor.\'\' dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı esnasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın hafta sonu meydan meydan dolaşıp ipe sapa gelmez iddialarla ülkede kendisi gibi düşünmeyen herkesi terörist ilan etmeye devam ettiğini savunarak şöyle dedi:

\"Ülkemizde hendekler kazılırken, valilerine ve kaymakamlarına \'Bunları görmeyin\' talimatını veren kimdi? Oslo\'da teröristler ile bürokratlarını masaya oturtan kimdi? Devlet\'in kozmik odalarını teröristlere açan kimdi? Tapeler ortaya dökülmeden önce Pensilvanya\'daki yol arkadaşına ağlayarak \'Ne istedin de vermedim?\' diyen kimdi? İsrail\'den yahudi cesaret madalyasını alan kimdi? Tüm bunları yapanların başkalarına \'terör destekçisi\' deme ya da uluslararası hukuku hiçe sayan \'İsrail muhibi\' deme hakkı yoktur. Bunları yapanlara asıl \'İsrail muhibi\' ya da \'terör testekçisi\' denir.\"

\'AKPINAR VE GEZEN\'İN İFADELERİNDE CUHURBAŞKANININ İSMİ GEÇMİYOR\'

\"Tek adam parti devleti projesinin uygulamaya konulduğu günden beri demokrasinin ve hukuk devletinin kalitesini gösteren tüm uluslararası karşılaştırmalarda kafa üstü çakılıyoruz\" diyen Öztrak, şöyle devam etti:

\"Milli gelirimiz her geçen gün eriyor ve bugün itibariyle 10 yıl önceki seviyesine gerilemiş vaziyette. Vatandaşlar yarın endişesiyle artan işsizlikle de harap düşmüş vaziyette. Ülkeyi tam bir korku devleti haline getirdiler. Saray\'daki kibir abidesi geçtiğimiz hafta Sayın Fatih Portakal\'ı hedef göstermişti bu hafta da Sayın Akpınar ve Gezen, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın nefret dolu sözlerine hedef oldu. AK Parti Genel Başkanı\'nın dün meydanlarda verdiği talimat sonrasında bugün sabah saatlerinde ülkenin en ünlü sanatçıları polis eşliğinde adliyeye götürüldü. Bu, yürütmenin yargı üzerindeki tahakkümünün ne hale geldiğini açıkça gösteriyor. CHP olarak her zaman seçimle gelenin seçimle gitmesinden yana olduk. Bunda en ufak bir tereddüt yok. Ancak Sayın Akpınar ve Gezen\'in ifadeleri demokrasiden uzaklaşılması halinde neler olabileceğine ilişkin genel doğruların söylenmesi niteliğindedir. Bu söylemde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ismi bile geçmiyor. Ancak Saray\'ın kibri o kadar arttı ki \'hava bulutlu\' diyene \'bana ördek\' dedi diye bağırıyor ve üzerine gidiyor.\'\'

\'EY KILIÇDAROĞLU DEMEKLE MİLLETİMİZİN KARNI DOYMUYOR\'

Erdoğan\'ın, milletin parasıyla meydan meydan gezdiğini ileri süren Öztrak, \"Meydan meydan gezip \'Ey Kılıçdaroğlu\' demesi ile maalesef milletimizin karnı doymuyor. Evlerimize ekmek girmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet ile uğraşmayı ve muhalefet eden herkesi içeri tıkmayı çalışmayı bıraksın. Saraylarında keyif çatarken unuttuğu milyonlarca işsizi, borç taksitini ödeyemeyen aileleri, siftah yapmadan dükkan kapatan esnafı, zarar ettiği için tarlasını ekmeyen çiftçileri bir hatırlasın\" dedi.

BÜTÇE ELEŞTİRİSİ

2019 mali yılı bütçesini de eleştiren Öztrak, \"Önümüzdeki yıl vatandaşlarımıza harcama yapılacak ödenekler bu yıla göre sadece yüzde 13 artmış. Buna karşılık faiz ödeneklerindeki artış, yani milletin alın terinden alınacak vergilerden faizcilerin cebine konacak para ise yüzde 53,5 artmış. Yüzde 13 nerede yüzde 53,5 nerede? Görmezden gelerek, ekonomiye yapılan aspirin ve pansuman geçici tedavi yöntemleriyle bu işi çözmeleri mümkün değildir. Vatandaşın mutfağında işler her gün kötüye giderken bu \'cambaza bak\' siyasetinin işlemesi de mümkün değildir. Ucube tek adam parti devletini kurmak için ömrü 100 yılı aşan parlamenter sistemi yıkıp liyakatsız kadrolar elinde 6 ay içinde devleti işlemez hale getirdiler. Şimdi bunun sorumluluğunu her zaman olduğu gibi iç ve dış mihraklara yıkmak istiyorlar. Önce \'bürokrasi\' dediler şimdi ise son günlerde moda \'Gezi Parkı eylemleri\' oldu. Gezi Parkı eylemleri ekonomiyi bozmuş. Dış güçlerin ekonomimize saldırı hikayeleri artık gerçeklerin üzerini örtemiyor. Bu ne kibirdir? Bir kere de çıkın \'Bugün bu noktaya bizim de yaptığımız hatalar sonucunda geldik\' deyin\" diye konuştu.

Bir gazetecinin \'\'Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP\'yi kastederek tabanlarıyla zıt isimleri adayları yapıyorlar. Bu sözleri nasıl değerlendirirsiniz\'\' sorusuna Öztrak, \"Bu sözler AK Parti\'nin önümüzdeki yerel seçimleri kaybedeceğinin bugünden ilanıdır\'\' diye cevap verdi.

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-CHP\'l Öztrak basın toplantısı

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)