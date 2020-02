CHP'li Öztrak Ülkemizin ve milletimizin yanındayız

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, \"ABD Başkanı\'nın açıklamaları, uygulanan yaptırımlar ve son olarak alüminyum ve demir çeliğe konan vergileri kabul etmek mümkün değil. Bunların hukuka ve müttefikliğe sığmadığını düşünüyoruz. CHP olarak bu konuda ülkemizin ve milletimizin yanındayız\" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrası Genel Merkez\'de basın toplantısı düzenledi. CHP\'li Öztrak, toplantıda geçtiğimiz hafta Ordu\'da yaşanan sel ve ekonominin ele alındığını söyledi.

MYK toplantısında Ordu\'da yaşanan sel sonrası göndermiş oldukları heyetin raporunu incelediklerini söyleyen Öztrak, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ciddi şikayetlerin olduğunu belirti.



\'CHP OLARAK BU KONUDA ÜLKEMİZİN VE MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ\'

MYK toplantısında ekonomide yaşananları uzun uzun değerlendirdiklerini söyleyen Öztrak, \"Türk lirasının yabancı paralar karşısında değer kaybı ve buna bağlı olarak ekonomide yaşanan gelişmeler toplumun her kesimini tedirgin etmektedir. ABD Başkanı\'nın açıklamaları, uygulanan yaptırımlar ve son olarak alüminyum ve demir çeliğe konan vergileri kabul etmek mümkün değil. Bunların hukuka ve müttefikliğe sığmadığını düşünüyoruz. CHP olarak bu konuda ülkemizin ve milletimizin yanındayız. İktidarın bu konuda gerekli tepkiyi vermesini ve de ekonomiyi tahkim edecek önlemleri de bir an önce ortaya koymasını bekliyoruz. Diğer taraftan ABD yönetiminin din ve etnisite bazında ayrıştırıcı, hukuku hiçe sayan dayatmacı politikalarının Atatürkçü ve sosyal demokrat parti olarak karşısında olmaya devam edeceğimizi de bir kez daha ifade etmek istiyoruz\" dedi.



\'BU KADAR ZAYIF DÜŞÜREN NEDİR\'

\"Bugün artık küresel bir sorun haline gelen Trump yaptırımlarına muhatap başka ülkeler bundan 1 etkilenirken biz her nedense 100 etkileniyoruz\" diyen Öztrak, \"Sormak lazım, ülkeyi Trump yaptırımlarının karşısında bu kadar zayıf düşüren nedir. Evet Trump\'ın açıklamaları, yaptırımları ülkede spekülatif bir atağa sebep olmuştur, ama bu atağın bu kadar büyük etki yapmasında asıl sebebi son 16 yılda Türkiye\'nin içine düşürüldüğü borç batağıdır. Türkiye özellikle 2007 yılından sonra uygulanan ekonomiyi sıcak parayla şişirmeye dayanan yanlış ekonomi politikaları ile dolarkolik haline getirilmiştir. Dış borca bağlı olarak ekonomi şişirilmiştir\" diye konuştu.



\'TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN AŞAĞILANMASINA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ\'

Türkiye\'yi dış tehditlere açık hale getiren politikalara hep karşı çıktıklarını belirten Öztrak, şöyle konuştu: \"Bu eleştirilerimiz saklıdır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti\'nin aşağılanmasına, ülkemizin haysiyetinin ayaklar altına alınmasına teşebbüs dahi edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza bunun karşısında dimdik duracağız. Ancak geminin kaptan köşkünde oturanlarında duruma bir çare bulmak yerine \'biz bir şey yapmadık, suçlu Trump ve ABD\' diyerek işin içinden sıyrılmasını anlamıyoruz.\"



CHP\'DE EKONOMİ MASASI KURULDU

MYK toplantısı sırasında ekonomideki sorunlara çözüm üretebilmek, bu konuda bir takım stratejileri geliştirebilmek, yardımcı olabilmek için bir masa kurduklarını kaydeden Öztrak, \"Bunun amacı Türkiye\'nin IMF kapısına bir defa daha düşmesini engellemektir. Bu masada hem MYK\'dan ekonomi ile ilgili arkadaşlarımız olacak, hem de milletvekili arkadaşlarımız olacaktır. Ayrıca her il den bir il başkan yardımcısı, illerde ki ekonomi ile ilgili sorunları takip edecekler. İşsizlik, borçları ödeyememe, yoksulluk, iflaslar bu sorunları takip edip masamıza bildirecekler. Biz de bu konular ile ilgili tedbirleri gerekli yerlere önereceğiz\" dedi.



\'MECLİS DERHAL TBMM BAŞKANI TARAFINDAN TOPLANTIYA ÇAĞRILMALI\'

Mustafa Kemal Atatürk\'ün Kurtuluş Savaşı\'nın en zor günlerinde savaşı Meclis\'ten yönettiğini hatırlatan Öztrak, \"Madem \'ekonomik savaş\' diyorsunuz, bu işin altından tek adam olarak kalkamazsınız. Meclis derhal TBMM Başkanı tarafından toplantıya çağrılmalı. Ortak akıl harekete geçirilmelidir\" dedi.

Öztrak, \"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde toplantı önerdiniz. Bazı liderlerden de, Cumhurbaşkanı\'yla birlikte siyasi parti genel başkanlarının bir araya gelmesi ve bu konuyu görüşmesine ilişkin bazı davetler oldu. Bu teklife nasıl bakarsınız, Cumhurbaşkanı\'ndan böyle bir teklif beklentiniz var mı?\" sorusuna, \"Biz önerimizi yaptık. TBMM\'nin toplantıya çağrılmasının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Güvenin sağlanmasında daha etkili olacaktır\" diye cevap verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Faik Öztrak\'ın açıklamaları

Haber:Mustafa TURAPOĞLU-Kaan ULU/ANKARA,(DHA)