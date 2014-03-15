Çalık Holding'in kamu bankalarına borçları kamu kaynaklarıyla mı kapatıldı?

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Ziraat Bankası’nın Çalık Holding'e ait Aktif Bank’ın tahvil ihraçlarında 2 milyar TL’yi aşkın alımda bulunduğu ve sağlanan bu kaynakla, Çalık Grubunun Sabah-ATV alımı nedeniyle Vakıf Bank’a olan borçlarının bir kısmının kapatıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

CHP’li Öztrak, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Çalık Holding’in Sabah-ATV medya grubunun satın alınmasında, Vakıfbank ve Halkbank’tan 750 milyon dolar kredi kullandığının kamuoyuna yansıdığını hatırlattı. Çalık grubuna ait Aktif Bank ve iştiraklerinin 2011-2013 yılları arasında yaptığı toplam 9,2 milyar TL tutarında borçlanma kâğıdı ihracı yaptığını kaydeden Öztrak, borçlanma kağıdı ihracında “kamu bankalarının yoğun olarak yer aldığına ve bu şekilde söz konusu gruba önemli miktarda kamu bankalarından kaynak aktarıldığına” yönelik duyumların arttığını ifade etti. Öztrak, şu soruları yöneltti:

“Çalık grubunun Aktif Bank eliyle yaptığı 9,2 milyar TL’lik borçlanma kâğıdı ihracından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank alımda bulunmuş mudur? Aktif Bank’ın borçlanma kâğıtları ihracında, kamu bankaları alımda bulunduysa, her bir kamu bankası bazında alımı yapılan borçlanma kâğıdı tutarları nedir? Yine bu kapsamda Ziraat Bankası’nın, bu tahvil ihraçlarından 2 milyar TL’yi aşkın alımda bulunduğu ve verilen bu kaynakla, Çalık Grubunun Sabah-ATV alımı nedeniyle Vakıf Bank’a olan borçlarının bir kısmının kapatıldığı doğru mudur?”