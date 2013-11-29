'İktidar kart taksitleri kararı ile aralık ayında tüketimi patlatacak'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, ekonomi yönetiminin, kredi kartına sınırlama derken Aralık ayında tüketimi patlatacağını savundu.

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Öztrak; kredilerde ve kredi kartı taksitlerinde sınırlamaları içeren düzenlemenin IMF reçetesi olduğunu ifade etti. Kredi kartı taksitlerinin azaltılmasına ve tüketici kredilerinin sınırlandırılmasına yönelik tedbirlerin, bu tedbirler alınmadan önce kamuoyuna duyurulduğunu ve bu şekilde vatandaşın yılın son ayında tüketimi hızlandıracağını ifade eden Öztrak, “Bu düzenlemeleri tüketimi kısmak için yapmıyor muydunuz? Aksine senenin son ayında tüketimi yine patlatacaksınız” dedi.

IMF’in 4. madde değerlendirme açıklamasını da değerlendiren Öztrak, IMF’in ailelerin borçlarının çok arttığına dikkat çekip, bunun önlenmesi için makro ihtiyati tedbirler alınmasını istediğini, bunun bir gün öncesinde BDDK’nın kredilerle ve kartlarla ilgili borçlanmayı azaltıcı tedbirler alacağını açıkladığını vurguladı. Benzer şekilde, IMF’nin aynı açıklamada, “para politikası çerçeveni daha normal ve anlaşılır hale getir” mesajı verdiğini, Merkez Bankası’nın da faizlerini örtülü olarak artırdığını kaydeden Öztrak, “IMF’e krediyi geri ödediniz de neden IMF reçetelerini uygulamaya devam ediyorsunuz? Sahnenin önünde aslan kesiliyorlar, sahnenin arkasında el pençe divan duruyorlar” diye konuştu.

Öztrak, Türkiye’de kullanılan kredilerin milli gelire oranının 2009’dan 2013’ün üçüncü çeyreğine kadar 20 puan birden artarak neredeyse milli gelirin yüzde 70’ine yaklaştığını, Türkiye’nin bu artışla birinci olduğunu, bankalara borcun artış hızının gelirdeki artışı ikiye katladığını söyledi. Açıklanan son Merkez Bankası Finansal İstikrar raporuna dikkat çeken Öztrak, hane halkının harcanabilir geliri son bir yılda yüzde 9,7 artarken, borcunun yüzde 24 arttığını, faiz ödemelerinin ise yüzde 22 arttığını kaydederek, AKP iktidara geldiği dönemde, ailelerin borcunun harcanabilir gelire oranının yüzde 5 iken şimdi bu oranın yüzde 55’e çıktığını kaydetti. Öztrak, “Borca batmışız, milletin borca batırmışlar. Bu ülkede bir faiz lobisi varsa o da bu politikaları uygulayıp milleti borca batıran, milletin ödediği faizi, gelirinin 3 katından daha hızlı artıran AKP iktidarıdır” diye konuştu.

Türk sanayicisinin İsveç’ten sonra dünyanın en pahalı akaryakıtını kullandığını, tüm ülkelerde sanayide kullanılan elektriğin maliyeti düşerken Türkiye’de yüzde 6.5 yükseldiğini belirten Öztrak, “Enerji Bakanı elçiliklerde kokteyllerde milletvekillerinin üzerine yürümesini biliyor da bakalım bu rakamlara ne diyecek?” sorusunu yöneltti.

Faturayı önünüze koyarlar

Ekim ayı dış ticaret rakamlarına da değinen Öztrak, kredi destekli tüketimi ateşleme politikalarının artık dış ticaret rakamlarına çok daha hızlı yansıdığına, ihracatın ithalatı karşılama oranının düştüğüne dikkat çekerek, “Bu yanlış politikaların sonucu. Bunu size devam ettirmezler. Siz ‘–miş gibi’ yapmaya devam ederken, bir noktada faturayı önünüze koyarlar. Tepe taklak ederler” dedi.

Boydak’a vergi denetimine eleştiri

Boydak Grubuna vergi denetmenlerinin gittiğini belirten Öztrak, Boydak grubunun daha önce yaptığı bir açıklamada, Koç Grubuna yönelik denetimleri eleştirdiğini hatırlatarak, “Koç’a verilen desteğin faturası Boydak üzerine denetmen göndermek, bunu da basına sızdırmak suretiyle kesiliyorsa bu iktidar döneminde bu ülkede artık kimse yatırım yapmaz. Malının canının güvencesi yoksa kim, neden kalkıp yatırım yapsın?” şeklinde konuştu.

Harun’ken bildiği hesabı Karun olunca unuttu

Bir taraftan pırlanta ithalinden verginin kaldırılması konuşulurken simidin 1.40 liraya çıktığını belirten Öztrak, Başbakan’ın 2002 seçimlerinden önce yaptığı çay-simit hesaplarını hatırlatarak şunları söyledi:

“Harun’ken bu hesapları bilirlerdi, Karun olunca unuttular. 2002 seçimlerinde yaptığı konuşmanın içine bugünkü rakamları yerleştiriyorum. Şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor: ‘Bir simit 1 lira 40 kuruş, bir bardak çay da bir lira; etti 2 lira 40 kuruş. Bir ailede 4 çocuk olduğunu varsayarsak, anne-babayla birlikte eder 6 kişi. 6 çarpı 2 lira 40 kuruş, etti 14 lira 40 kuruş bir öğün yemeğin maliyeti. Günde 3 öğünden eder 43 lira 20 kuruş, bunu bir ayla yani 30 güne çarparsak eder 1.296 lira. Net asgari ücret 803 TL. Bir simitle bir çayı benim vatandaşıma bu iktidar çok görüyor.”

Maliye Bakanı 'bende para yok' diyor

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Öztrak, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in personel alımlarında öğretmenlere öncelik verilebileceğine dair açıklamalarının hatırlatılması ve hükümetin kapatılacak dershanelerin öğretmenleriyle ilgili düzenleme sinyallerinin sorulması üzerine, “Maliye Bakanı uzun zamandır ilk kez net konuşmuş. Bu kadar öğretmeni kadroya almanın maliyet vardır. Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri yapısal bütçe açığıdır. Dershane işine hesapsız kitapsız girdikleri gibi öğretmenlerin ne yapılacağı konusunda da hesap kitap ortada yok. Maliye Bakanı şimdi diyor ki, ‘Bende para yok, ya vergileri artıracağız ya borçlanacağız ya da başka yere adam almayacağız’ diyor. Bu konuyla ilgili hesap kitabın yapılmadığı belli” dedi.