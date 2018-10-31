CHP'Lİ ÖZTRAK: EN DOĞRU ADAYLA EN ÇOK OYU ALACAĞIZ

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili, \'\'Sandıkta en doğru adayla ve mutabakatı sağlayacak bir adayla en çok oyu alacağız. Bu seçimler CHP\'nin büyük bir zaferi yakaladığı ve milletimizin parti devleti rejimine \'dur\' dediği seçimler olacak\'\' dedi.



CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına, \"İslami olarak Cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayın\'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır\" diyen Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Ramazan Taşaltın’ın sözlerini eleştirerek başlayan Öztrak, \'\'Cumhuriyet bir büyük mücadeledir. Mücadele saraya kul olmak yerine vatan, vatandaş olmak içindir. Mücadele tebaa olmak yerine özgür ve eşit yurttaşlar topluluğu olmak içindir. Mücadele tam da daha dün ‘İslami olarak Cumhurbaşkanına itaat etmek farzı ayın\'dır. Karşı gelmek de harpten kaçmak manasına gelir haramdır’ diyebilen ve sarayın bir üniversite rektörlüğüne atamaya cüret edebildiği yurttaşı tebaa haline getirmek isteyen çağ dışı kalmış kafalarladır. Yüksek Öğrenim Kurumu\'ndan (YÖK) derhal bu rektör hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz\'\' dedi.



\'CUMHURİYET\'İN EVLATLARI BEKASI İÇİN GÖREV YAPARKEN ŞEHİT OLUYOR’



Tunceli\'de 2 askerin şehit olmasıyla ilgili konuşan Öztrak şunları söyledi:



\'\'Cumhuriyet\'in evlatları Cumhuriyet\'in bekası için görev yaparken ayazda donarak şehit oluyor. Yıl 2018, Sarıkamış felaketinin üzerinden 104 yıl geçtikten sonra Tunceli\'de 2 Mehmetçiğimiz soğukta donarak şehit oldu. Saray için milyarlar harcanırken, itibar için uçan saray filoları kurulurken askerimize soğuk kış koşullarına dayanacak donanım alınamıyor mu? İçişleri Bakanı \'Teçhizat eksiği yok\' diyor, \'Hava koşulları aniden ağırlaşmış.\' Çorlu\'da tren kazası oldu \'Hava koşulları\' dediler. 2 askerimiz hem de Ekim ayında Tunceli\'de donarak şehit oluyor, yine \'Hava koşulları\' deniyor. Bu ülkenin bir meteoroloji teşkilatı yok mu hava koşulları hakkında kendilerine doğru düzgün bir bilgi veren? Her şeyi hava şartlarına bağlayıp işin içinden sıyrılıyorlar. Madem tek adamsınız sorumluluğu alacaksınız. Ya bundan sorumlu bakanı görevden alacaksınız ya da istifa edeceksiniz.\'\'



\'KARŞI DURDUĞUMUZ ŞEY YATIRIMA DEĞİL, AKILSIZLIĞA\'



\'\'29 Ekim\'de İstanbul\'da bir havalimanı açılış töreni yapıldı ve bu törende anladık ki açılan havalimanının tam olarak faaliyete geçmesi gecikecek\'\' diyen Öztrak, sözlerine şöyle devam etti:



\'\'Atatürk Havalimanı daha önceden söylendiği gibi kapatılmayacak. Yani seçmenin gözünü boyamak için yine bitmemiş bir havalimanını açtılar. Yetmedi havalimanının açılış törenini bahane edip Cumhuriyetimizin kuruluş kutlamalarını Cumhuriyet\'in başkentinden alıp, saltanatın başkenti olarak gördükleri İstanbul\'a taşıdılar. Bu havalimanının milletin sırtında bir kambur, bütçede bir kara delik olacağı açılışında bir kere daha belli olmuştur. CHP olarak bizim ülkemizin kalkınmasını sağlayan yatırımlara hiçbir karşıtlığımız yoktur. Bu yatırımların yapılmasını mutlaka isteriz. Ama bizim karşı durduğumuz şey yatırıma değil akılsızlığadır. Bu proje 10,3 milyar Euroluk bir gösteriş yatırımıdır. Saray rejimi gösterişi seviyor. Cumhuriyet ise akla, bilime dayanıyor.\"



\'KOMPLOCU ÜLKE HANGİSİYSE KARŞISINDA İKTİDAR MUHALEFET KOL KOLA GİRELİM\'



Hazine ve Maliye Bakanı Berak Albayrak\'ın dün yaptığı, \"Dövizde yaşanan dalgalanmalar yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı ve 10 Ağustos planını yapanlar duvara tosladı\" açıklamasını hatırlatan Faik Öztrak şunları söyledi:



\"\'Eğer bu doğru değilse, gerçek ötesi popülist söylem dalında Nobel almaya aday bir açıklamadır. Ama bir bakan bir başkentte Türkiye ekonomisiyle ilgili bir şeylerin yapıldığını söylüyorsa bunun hangi başkentte olduğunu açıklamak zorundadır. Sayın Bakan\'a defalarca sorulmasına rağmen buna cevap vermemiştir. Hiç bir yetkili böyle bir lafı ortaya atıp sonrada sessizliğe bürünemez. Devlet yönetimi ciddiyet gerektirir. Saray ne zaman sıkışsa dışarından birilerinin operasyon yaptığını söylüyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de aynı söylem vardı. Şimdi soruyorum. 15 Temmuz\'da ve 10 Ağustos\'ta bize operasyon çekenler kimler, hangi başkentlerde bize komplo yapıldı? Bize komplo yapan ülke hangisiyse karşısında iktidar muhalefet kol kola girelim. Hep beraber onar karşı mücadeleyi başlatalım. Bu işin aslı var mı yok mu bunu bilmek zorundayız.\"



\'NEDENSE İKTİDAR PARTİSİ VE ONUN BAŞINDA ATATÜRK SEVGİSİ BAŞLADI\'



Bir gazetecinin, \"Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında CHP\'ye yönelik \'Gardrop Atatürkçüsü, salon milliyetçisi, Atatürkçülük lafla olmaz\' diyerek göndermede bulundu ve andımızla ilgili olarak \'Bizim tek andımız İstiklal Marşı\' dedi. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?\'\' sorusuna Öztrak, \'\'Nedense birden bire iktidar partisi ve onun başında, bir Atatürk sevgisi ve yarışı başladı. Özellikle bu herhâlde seçim öncesinde ortaya çıkan bir durum. Andımız bir gelenektir ve devletler gelenekleriyle yaşarlar. Dolayısıyla andımızla kavga etmek kimseye bir fayda sağlamaz” şeklinde cevap verdi.



\'BU SEÇİMLER CHP\'NİN BÜYÜK BİR ZAFERİ YAKALADIĞI SEÇİM OLACAK\'



Bir gazetecinin yerel seçimlerle ilgili olarak \"CHP İstanbul adayına ne zaman karar verecek?\" sorusuna Öztrak, \'\'Baştan beri söylediğim gibi en doğru adayla sandıkta mutabakatı sağlayacak bir adayla en çok oyu alacağız. Bu seçimler CHP\'nin büyük bir zaferi yakaladığı ve milletimizin parti devleti rejimine \'dur\' dediği seçimler olacak\'\' diye cevap verdi.

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