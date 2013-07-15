CHP’li Öztrak: AKP faiz lobisiyle barışma çabasında

Hülya Karabağlı/ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Başbakan’ın koordinasyonunda yapılan ekonomi toplantısından çıkan kararların “Paniğe düşen AKP’nin faiz lobisi diye suçladığı kesimlerle barışma ve güven tazeleme çabası olduğunu" söyledi. Öztrak, "Ekonominin yelkenlerini yıllardır sıcak para rüzgârı ile dolduran AKP Hükümeti, bu tatlı rüzgârların kesilmesi ile okyanus ortasında kalmanın şaşkınlığını yaşıyor" dedi.

CHP Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın yazılı açıklaması şöyle:

Kısa vadeli borç 7.4 kat arttı

AKP elinde Türkiye’nin kısa vadeli dış borcu 7,4 kat artarak 122 milyar dolara çıkmıştır. Yine AKP iktidarında reel kesimin döviz açık pozisyonu 23 kat artarak 152 milyar dolara, Türkiye’nin döviz açık pozisyonu ise 5 kattan fazla artarak 450 milyar dolara çıkmıştır. Yine sadece önümüzdeki bir yılda Türkiye ekonomisinin 220 milyar dolar finansman ihtiyacı vardır.