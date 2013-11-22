CHP’li Öztrak: AKP bütçeye 15 milyar liralık makyaj yaptı

Muzaffer Gençdoğan /Ankara



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, BOTAŞ ve TEDAŞ’ın geçmiş yıllardaki vergi borcunu ödemesi, Halk Bankası’nın geçen yıl biten özelleştirmesiyle ilgili gelirlerin bu yıla sarkıtılması gibi yöntemlerle bütçeye yaklaşık 15 milyar TL’lik makyaj yapıldığını savundu. Öztrak, “Bu makyaj silindiğinde yılın ilk 10 ayında bütçe açığında geçen yıla göre hükümetin iddia ettiği gibi yüzde 59 düzelme değil, yüzde 19,2 bozulma oldu” dedi.

Öztrak, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın “Türkiye’nin sıkı maliye politikaları ve mali disiplinle büyüdüğü” açıklamalarına karşın gerçeğin böyle olmadığını iddia etti. Öztrak, 2014 Yılı Programı’nda yer alan bilgilere göre BOTAŞ’ın 3,3 milyar liralık, TEDAŞ’ın ise 2,6 milyar liralık geçmiş yıllara ait vergi borçlarını ödemesi ve 19 Kasım 2012’de tamamlanan Halk Bankası’nın halka arzından gelen 4,3 milyar liranın 2013’e yazılmasıyla bütçenin makyajlandığını söyledi. Merkez Bankası ve EÜAŞ’tan gelen toplam 4,5 milyar liralık temettü geliri de bunlarla birlikte düşünüldüğünde bütçede 14,7 milyar liraya ulaşan bir makyaj yapıldığını savunan Öztrak, makyaj silinince yılın ilk 10 ayında bütçe açığında geçen yıla göre hükümetin iddia ettiği gibi yüzde 59 düzelme değil, yüzde 19,2 bozulma olduğunu açıkladı.

IMF’ye ödediklerinin 10 katını borçlandılar

Başbakan Erdoğan’ın IMF’e olan borçların ödendiği açıklamalarının “milletin hurafeyle aldatılması” olduğunu söyleyen Öztrak, IMF’e ödenen son borç taksitinin bizzat AKP’nin 2005 yılında aldığı son borcun taksiti olduğunu belirtti. Öztrak, Türkiye’ye benzer ülkeler IMF’e olan borçlarını 2005’te bitirmesine karşın Türkiye’nin IMF’den aynı yıl borç aldığını ifade etti. IMF’e verilen 5 milyar dolarlık kredinin IMF’e verilmiş standart bir borç olmadığını, istendiği anda geri alınabilecek IMF’nin kriz anında kullanabileceği bir imkan olduğunu söyleyen Öztrak, “Bu nasıl borç?” diye sordu. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılı sonu itibariyle Türkiye’nin dış borcunun 129,6 milyar dolar olduğunu, bugün dış borcun 377,3 milyar dolara yükseldiğini belirten Öztrak, AKP’nin IMF’ye ödediğinin 10 katını borçlandığını söyledi.

Öztrak, AKP iktidara geldiğinde her 100 dolarlık kısa vadeli dış borç ve cari açık için kasada 166 dolar para olduğunu, bunun bugün itibariyle 70 dolara düştüğünü belirterek, “Yani kısa vadeli borcumuzu ödedikten sonra cari açığı karşılayacak paramız yok. Başbakan’ın övündüğü tablo bu” dedi. Öztrak, Türkiye’nin bu tablo nedeniyle dünyanın en kırılgan ekonomileri arasında sayıldığını kaydetti.

Türkiye’nin sanayi tabanı eriyor

Öztrak, AKP döneminde Türkiye’nin sanayi tabanının eriten bir politika demeti uyguladığını, Dünya Bankası verilerine göre, sanayi sektörünün milli gelir içindeki payının benzer ülkelerde arttığını fakat Türkiye’de yüzde 35,5’ten yüzde 27,8’e düştüğünü belirtti. Sanayide yaşanan gerilemeleri rakamlarla anlatan Öztrak, buna karşın hükümetin sanayide atılım yaptığı iddiasında bulunduğunu hatırlatarak, “Bunun neresi atılım? Türkiye’nin başına gelen bu işlerin temel sebeplerinden biri, sermaye hareketlerinin yönetilememesidir. TL geçmişte aşırı değerlenmiştir. Bu, dışa açık sektörlerin rekabet gücünün canına okumuştur. Türkiye AVM ve rezidans ekonomisi olmuştur. Başbakan ‘bilgi üreteceğiz’ diyor. Nasıl üreteceksiniz? Yıllardır İmam Hatiplerin ipoteği altında kalan eğitim sistemiyle mi? 4+4+4 ucubesiyle mi? Dershane kavgalarıyla mı? İlkel, kızlı erkekli okul kavgalarıyla mı? Bu ortamda bilgi üretilebilir mi?” dedi. Öztrak, Başbakan’ın Türkiye ekonomisinin son 10 yılda 3 kattan fazla büyüdüğü sözlerinin de gerçeği yansıtmadığını, dolar ve enflasyon makyajı çıktığında Türkiye’nin toplam gelirinin 1.68 kat, kişi başına gelir artışının ise 1.46 kat olduğunu kaydetti.