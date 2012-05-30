CHP'li Özkes: İslam’a göre, kürtaj yapan kadına hiçbir ceza uygulanmaz

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

Eski İstanbul Müftüsü ve CHP İstanbul Milletvekili İhsan Özkes, “Sayın Başbakan belki yarım hoca olabilir ama çeyrek doktor bile değildir. İslam’a göre kürtaj yapan kimseye, adam öldüren kişiye uygulanan ‘kısas’ cezası verilmez. Annenin veya çocuğun hayati bir tehlikesi varsa sezaryen de kürtaj da yapılabilir” dedi.

Özkes, kadın doğum profesörü Muğla Milletvekili Nurettin Demir ile düzenledikleri basın toplantısında Başbakan Erdoğan’a yanıt verdi. Uludere ile kürtajı aynı potaya koyan Başbakan Erdoğan’a, Özkes şöyle konuştu:

“Uludere’de bombalarla öldürülen bir vatandaşla, kürtajla alınan bir cenini aynı kefeye koymak ne insanlığa sığar ne hiçbir anlayışa. Uludere’de bombalama emrini verenle, kürtaja yaptıran bir kadını ve o kürtajı yapan doktoru bir görmek hiçbir vicdana sığmaz.

‘Başbakan'ın dini bilgisi yeterli değil’

Eğer bu konuyu Sayın Başbakan dini yönden ele alıyor ve böyle bakıyorsa Sayın Başbakan’ın dini bilgisinin yeterli olmadığını ben her zaman söylüyorum. Çünkü annenin ve çocuğun hayati bir tehlikesi olduğunda sezaryen de yapılabilir, kürtaj da yapılabilir. İslam’a göre, kürtaj yapan kadına hiçbir ceza uygulanmaz. Bin 400 yıllık İslam tarihinde kürtaj yapan kadına ceza uygulandığını duyan var mı? Ama adam öldürene göre İslam’da kısas vardır. ‘Yarım hoca dinden, yarım doktor adamı canından eder’ derler. Sayın Başbakan yarım hoca olabilir ama çeyrek doktor bile olamaz.”

Uludere’de cinayet olduğunu kabullendi

Başbakan Erdoğan’ın bu açıklamayı Uludere olayını küçümsemek ve gündem değiştirmek için yaptığını ancak gündem değiştirirken kendisinin gündem olduğunu savunan Özkes, “Tam bir çuvallama oldu. Sayın Başbakan geç de olsa, kürtaj benzetmesiyle de olsa Uludere’nin bir cinayet olduğunu kabullenebildi” dedi.

CHP’li Demir: Ebegümeci, aspirin, tığ ve kibrit çöpüyle geri gelir

Meclis'in tek kadın doğum profesörü olduğunu söyleyen CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, “kürtaj yasaklanırsa ne olur” sorusuna, “İmkanları olan yurt dışına gider, imkanları olmayan merdiven altına taşınır. Hiç imkanı olmayan tığ, ebegümeci, kibrit çöpüyle düşük yapmak istenebilir. Annesiz birçok bebek olmaya başlar. Gerek sezaryen yapılmadığı için ölen anne, sakat kalan bebeklerin sorumlusu Başbakan ve Sağlık Bakanı olacaktır” dedi.

“Gönüllü olarak başbakanın sağlık danışmanlığına talibim”

“Gönüllü olarak Başbakan'ın sağlık danışmanlığına talibim, kim veriyorsa bu fikirleri Sayın Başbakan'a doğru vermiyorlar. Ya da kendisi biliyor o zaman da doktor Recep Tayyip Erdoğan deme hakkını biliyoruz" diyen Demir, Türkiye’nin nüfusunun azalmadığını, geçtiğimiz yıl Şanlurfa’da 70-72 bin doğum yapıldığını söyledi.

"Kürtaj yasaklanmamalı, kontrollü yapılmalıdır" diyen Demir, "Dingonun ahırı değil Türkiye. Sağlık Bakanı anne ölürse ölsün biz çocuklara bakarız gibi bir demeçte bulunmuş, şimdi duydum eğer böyle bir şey söylemişse bu cinayeti teşviktir" dedi.