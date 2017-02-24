CHP’li Özkan: PKK Diyarbakır'da F-16 düşürdü

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, PKK'nin F-16 düşürdüğünü öne sürdü.

Sözcü gazetesinden Nil Soysal'ın haberine göre, Özkan şu ifadeleri kullandı:

"Kandil'dekilerin tamamı Sincar'a gitti. O bölgeyi PKK ele geçirmiş vaziyette… Kampların sayısının 9 olduğunu söylüyorlar. O kamplarda tank var, hafif zırhlı taşıyıcılar var, omuzdan atılan ısıya duyarlı füzeler var. Sadece helikopter düşürmüyorlar.

"Diyarbakır'da bir F-16 uçağımız düştü. Onu düşürenin PKK olduğunu ve Diyarbakır'ın içinde omuzdan atılan ısıya duyarlı füzeyle düşürüldüğünü dünya basını yazdı."

12 Aralık’ta F-16 düştü

12 Aralık 2016 tarihinde Diyarbakır Havalimanı yakınlarında F-16 uçağı düştü. Uçağın pilotu yüzbaşı Şefika Burcu Arpacı'nın atlayarak sağ kurtuldu.

TSK açıklama yapmıştı

TSK'nin yaptığı açıklama şöyleydi:

"Türk Hava Kuvvetlerine ait bir adet F-16 tipi savaş uçağı, 12 Aralık 2016 günü saat 19.30 sularında eğitim uçuşu dönüşünde piste iniş için yaklaşırken, Diyarbakır Hava Meydanına yaklaşık 1,5-2 Mil mesafede iken henüz bilinmeyen bir sebepten düşmüştür. Pilot olaydan yara almadan kurtulmuş olup sağlık durumu iyidir. Kaza nedeninin belirlenmesi maksadıyla inceleme başlatılmıştır.”

Güvenlik kaynakları: Saldırı sonucu

İhlas Haber Ajansı (İHA) güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde "12.12.2016 günü saat 19.32 sıralarında ilimiz Mardin yolu Çarıklı Tavşantepe mevkiinde jandarma bölgesinde F-16 uçağımızın düştüğü tespit edilmiş, uçak pilotunun sağ ve sağlık durumunun iyi olduğu ve paraşütle atlayarak kurtulduğu, yapılan mülakatta uçağın saldırı sonucu düşürüldüğünü beyan etmiş" demişti.

PKK, daha sonra yaptığı bir açıklama ile uçağı saldırı sonucunda düşürdüklerini iddia etmişti.