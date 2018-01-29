CHP'li Özgür Özel'in yakını Afrin operasyonunda yaralandı

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlendiği, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 8. gününde yaralan 11 askerden, birinin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in yakını olduğu belirtildi. Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren askerleri ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, " Yaralılardan biri Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel'in yakını. Her şart ve koşulda güvenlik kuvvetlerimize desteğimiz artarak devam edecektir. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun" dedi.

27 Ocak'ta 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 11 askerden biri olan Özel'in yakınının Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi edildiği bildirildi. Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, "Afrin harekâtında yaralanan 11 askerimizi ve ailelerini Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak, Antakya'da tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılardan biri Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel'in yakını. Her şart ve koşulda güvenlik kuvvetlerimize desteğimiz artarak devam edecektir. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun" dedi. (DHA)