CHP'li Özgür Özel: Reisleri Hollanda ile gemileri yakarken, Başbakan'ın aklı galiba kendi gemilerinde

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan "ziyaret" krizinde Başbakan Binali Yıldırım'ın sessiz kaldığını iddia etti. Yıldırım’ın “Siyasete girdikten sonra çocuklarıma devrettim” dediği gemicilik şirketlerinin Hollanda ile bağlantısı konusundaki iddialara dikkati çeken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Başbakan hükümette bu konudaki en sessiz isim. Reisleri birkaç yüz bin oy için Hollanda ile gemileri yakarken Yıldırım ailesinin reisinin Hollanda konusundaki itidali manidar, galiba aklı kendi gemilerinde" dedi.

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Özgür Özel şunları söyledi:

"Burada enteresan olan Başbakan’ın bu konuda en az konuşan kişi olması. ‘Sabah olsa da bu kötü rüyadan uyansam’ modunda. Tabii burada akla, oğlunun şirketlerinin Hollanda ile ilişkisi geliyor. Bu suskun ve alttan alan tavır, keşke ülke menfaatlerinin ya da diplomasinin gereği olsaydı. Dışişleri Bakanı’nın bile diplomasiyi dikkate almayarak ağzından alev fışkırttığı bir süreçte Yıldırım’ın suskunluğunu, ailesinin Hollanda ile ekonomik ilişkilerine bağlamak doğru olur. Her konuda ‘Saray’ talimatıyla gemileri yakan Başbakan’ın bu tutumsuzluğu manidar. Avrupa ile birkaç yüz bin oy için gemiler yakılırken galiba Başbakan’ın aklı kendi gemilerinde. Reisleri tüm gemileri yakarken Yıldırım Ailesinin sessizliği, itidali çok manidar. Bu gemiler ve ilişkileri ile ilgili biz de tüm kamuoyu gibi tatmin edici bir açıklama bekliyoruz.”

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17 şirket, 30 gemi

Sözcü gazetesinin 19 Nisan 2016’daki ‘AKP’li bakanın oğlu kumar masasında’ başlıklı haberinde, Yıldırım ailesinin 17 şirketi ve sayısı kesin olmamakla birlikte 30 gemisi olduğu iddialarına yer verildi. Haberde bahsi geçen ve dördü Hollanda menşeli olan şirketlerin isimleri şöyle:

Zealand Shipping (Hollanda), Q Shipping (Hollanda), Castillo Real Estate (Hollanda), Chart-it (Hollanda), Sefine Denizcilik, Baychart, Derin Denizcilik, Ceren Denizcilik, North Bulkers Panama, Brother Navigation, Zeytin Denizcilik, OGEM Marina, Metro Gemi Acentalığı, Eydo Denizcilik, Çağrı Gıda İnşaat, Su Bilgi Teknolojileri, Sekmen Otomotiv.