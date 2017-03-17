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CHP’li Özgür Özel, referandum için son anketi açıkladı

"12 puanlık bir kararsız var"

17 Mart 2017 22:29

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, referandumla ilgili “Hayır”ın 4 puan önde olduğunu söyledi. 

Partisinin referandum kampanyası kapsamında gezici stantla yola çıkan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in ilk durağı milletvekili seçildiği Manisa’nın Soma ilçesi oldu.

Kampanyasını Soma’da Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ile birlikte yürüten Özel, daha sonra Kırkağaç ilçesiyle devam etti. 

Yaptıkları anket sonuçları hakkında da bilgi veren Özel, referandum için “Hayır”ın 4 puan önde olduğunu söyledi.

Özel, “Bu görüşmeler başladığında ‘Evet’ yüzde 43, ‘Hayır’ yüzde 41 idi. Şimdi ‘Evet’ yüzde 42, ‘Hayır’ yüzde 46 oldu. Ama 12 puanlık bir kararsız var. Bu kararsızın en az 4 puanını ikna edip bu rejim değişikliğine dur dememiz lazım" dedi.

 

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