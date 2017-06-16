CHP'li Özgür Özel: Ey Bozdağ, sen askerin eskimiş postalını reisinin ayağına giydiren bir emir erisin!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, ‘Adalet Yürüyüşü’ne ilişkin yaptığı ‘Kılıçdaroğlu hedef gösteriyor. Bu suçtur’ açıklamasına, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel’den yanıt geldi. Özel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Kim, adalet kim? Ey Bozdağ, sen askerin eskimiş postalını reisinin ayağına giydiren bir emir erisin! Hadi ordan!” ifadelerini kullandı.

Bozdağ: Bu suçtur

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ CHP'nin 'Adalet yürüyüşü'ne ilişkin yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları endişe verici. Türk yargısı hiçbir suretle baskı altına alınamaz. bu süreci hukuka aykırı olarak etkileyecek biçimde açıklamalar yapmak, yargı mensuplarını hedef göstermek, tahkir ve tehdit etmek açıkça suçtur" demişti.