CHP'li Özgür Özel: Cumhurbaşkanı bir kere çıkıp sorumluluğu üstlensin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara’da 28 kişinin hayatını kaybettiği, 61 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin, “Cumhurbaşkanı, devleti yöneten herkes bu saldırıdan sorumludur" diyerek, “13 yıldır devleti yönetiyorsun, MİT sende, JİTEM sende, kibrinden geçilmiyor” diye konuştu. “Katlanacak halimiz kalmadı” diyen Özel, “Sorumlu devletin başı. Kibrinden yaklaşılmayan, ‘Ben, ben, ben’ var ya! Cumhurbaşkanı bir kere çıkıp sorumluluğu üstlensin”

Meclis’te basın toplantısı düzenleyene Özel, saldırı sonrası birilerinin hesap vermesi gerektiğini belirterek, “Herkes koltuğunda oturmaya devam mı edecek?” diye sordu. Özel, “Milli Savunma Bakanı yerinde oturur, Başbakan yerinde oturur, İçişleri Bakanı yerinde oturur, verilen gensorular Genel Kurul’da boş sıralarda fıkra dinlenir gibi dinlenir. Ondan sonra bizimle birlikte kınarlar. Böyle bir saçmalık, böyle bir umursamazlık olamaz. Bunu CHP’nin kabul etmesi mümkün değil" şeklinde konuştu.

Özel’in açıklamaları şöyle:

“Ülkenin kalbinde, Ankara’da, Genelkurmay personelini taşıyan araçların önünde bomba patlıyorsa, siyasi partilerin mitingleri korumasız haldeyse, bu ülkede istihbarat zaafı başta olmak üzere güvenlik zaafının, hükümetin hükümet ediş biçiminin acilen sorgulanması gerekir. İktidarla birlikte terörü kınayan bildiriye imza atmamız onların sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Burada birilerinin hesap vermesi gerekiyor. Herkes koltuğunda oturmaya devam mı edecek? Bu açıklamayı Sayın Başbakan’dan saldırı olmadan bir gece önce beklerdik. İş işten geçmiş, evlatlarımız hayatını kaybetmiş."

"Bugün Türkiye’de herkes ciddi bir korku ve kaygı içinde. Sınır yolgeçen hanına dönmüş, isteyen istediği yerde eylem yapar, ama Milli Savunma Bakanı yerinde oturur, Başbakan yerinde oturur, İçişleri Bakanı yerinde oturur, verilen gensorular Genel Kurul’da boş sıralarda fıkra dinlenir gibi dinlenir. Ondan sonra bizimle birlikte kınarlar. Böyle bir saçmalık, böyle bir umursamazlık olamaz. Bunu CHP’nin kabul etmesi mümkün değil."

"Devleti yöneten herkes bu saldırıdan sorumludur"

"13 yıldır devleti yönetiyorsun, MİT sende, JİTEM sende, kibrinden geçilmiyor. Bir sonraki gelip Meclis’in bahçesinde patlatmaktır, Genelkurmay’ın içinde patlatmaktır. Böyle bir hesap vermezlik var mı? Katlanacak halimiz kalmadı. Sorumlu devletin başı. Kibrinden yaklaşılmayan, ‘Ben, ben, ben’ var ya! Cumhurbaşkanı bir kere çıkıp sorumluluğu üstlensin. Şu yaşananlar herhangi bir demokraside yaşansa hükümet bir gün görevde kalamaz. İlgili bakanlar istifa eder, hükümet gereğini yapar yapar, yapmazsa onların peşini bırakacak değiliz. Cumhurbaşkanı, devleti yöneten herkes bu saldırıdan sorumludur."

"Devraldıkları ülke böyle bir ülke değildi. Patlamadan sonra Başbakan, Cumhurbaşkanı ile görüşmüş. ‘6 saat çok iyi çalıştık. Gördünüz mü geçmişte bize karşı eylemi yoktu, şimdi bize karşı da eylemi var’ diyor. Hükümetin iş yapış şekline baktığımızda dikkatle takip edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Terörü kınıyoruz, ama ülkeyi bu hale getiren hükümeti de kınıyoruz. Görevini yapmayan, acziyet içinde olan ve hepimizi utandıran hükümeti de kınıyoruz.”