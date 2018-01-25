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CHP'li Özgür Özel: 15 Temmuz tiyatro miyatro değil

"Elbette yaşanması öngörülüyordu. Uğur Mumcu, 23 yıl önce öngörmüştü"

25 Ocak 2018 15:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz için ‘kontrollü darbe’ nitelemesini yapması ve  CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın’ın 15 Temmuz gecesinde yaşananların bir tiyatro tarafının olduğunu söylemesi tartışılmıştı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 15 Temmuz’u ‘dört başı mamur bir darbe girişimi’ diye nitelerken, “Tiyatro miyatro değil” dedi.

Özel, Burdur belediyesi tarafından gazeteci- yazar Uğur Mumcu’yu anma etkinliğinde bir konuşmada konuya açıklık getirdi.

15 Temmuz’un ‘dört başı mamur darbe girişimi’ olduğunu belirten Özel şöyle devam etti: “15 Temmuz, bizim bizatihi Meclis’te, Ankara’da yaşadığımız, her yönüyle şahit olduğumuz, ardından devamında yaşananları bütün yargı süreciyle takip ettiğimiz bir darbe girişimi. Başarısız olmuş bir darbe girişimi, tiyatro-miyatro değil; ama daha sonraki tanımlamamızla kontrollü bir darbe girişimi. Nedir kontrollü darbe? Gerçekleşmesi öngörülen, önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan bir darbe girişimi.”

‘Uğur Mumcu 23 yıl önce öngörmüştü’

Meclis Darbe Araştırma Komisyonu’nda görevlendirilen CHP’li milletvekillerinin bu çıkarımda bulunduğunu belirten Özel, “Elbette yaşanması öngörülüyordu. Uğur Mumcu, 23 yıl önce öngörmüştü. Pek çok aydın, yazar on yıllardır söylüyordu. Son bir bir buçuk yılda köşe yazarları, yazmaya başlamıştı” dedi.

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