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CHP’li Özgündüz Fransa Dostluk Grubu'ndan istifa etti

CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliğinden istifa etti.

21 Aralık 2011 02:00



Hülya Karabağlı

T24/ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliğinden istifa etti.

TBMM Başkanlığı’na verdiği istifasında Özgündüz, “Türkiye-Fransa Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeliğinden, Fransa Parlamentosunca gündeme alınan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde tarif edilen “ifade özgürlüğü” hakkını ihlal eden, haksız ve asılsız, sözde Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili yasa tasarısını protesto etmek amacıyla istifa ediyorum”.

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