CHP'li Özel'den protesto açıklaması: O gece Kılıçdaroğlu, sokakta hakkımızı arayacağız deseydi...

Türkiye 16 Nisan’da’partili cumhurbaşkanlığı’ sistemini getiren anayasa teklifi için sandık başına giderken, YSK’nın mühürsüz oyları geçerli sayma kararı tepkiye yol açtı. Referandum sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun protesto çağrısında bulunmaması bazı kesimlerce doğru olarak nitelenirken, bazı kesimlerin de eleştirisine neden oldu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuya ilişkin açıklama yaptı.

Özgür Özel, söz konusu tepkilere, "Devlet adamı olmak, kitleleri yönetmek, her iki kişiden birinin oyuna sahip çıkmak ama onların can güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde veya bu ülkenin sokaklarını kargaşaya sevk etmeyecek soğukkanlılıkta olmak başka bir şey" yanıtını verdi.

Bidebunudinle'de Yavuz Oğhan'ın sorusunu yanıtlayan Özel, "Böyle bir kararda, benim çocuğumu sokağa çağırdın başına bu geldi denildiğinde böyle bir sorunun cevabı yok. Devlet adamı olmak, kitleleri yönetmek, her iki kişiden birinin oyuna sahip çıkmak ama onların can güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde veya bu ülkenin sokaklarını kargaşaya sevk etmeyecek soğukkanlılıkta olmak başka bir şey. Biz CHP olarak, Türkiye'nin bugünkü gerilmiş atmosferinde özellikle, sokakta gençleri karşı karşıya getirmenin doğru bir yaklaşım olmayacağını düşünüyoruz. O günkü itidalli dilin eleştirilecek değil aslında sakin düşünüldüğünde övülecek bir tarafı var." dedi.

Özel, "O gece, Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Kardeşim bunu tanımıyoruz, hakkımızı sokakta arayacağız. Bizim gençler dökülün sokağa hakkımızı aramaya' deseydi bugün çok farklı şeyleri konuşuyor olabilirdik" ifadelerini kullandı.