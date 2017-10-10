CHP'li Özel'den 'müftü nikahı' tepkisi (2) - Yeniden

Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma İlçesi\'nde, CHP İlçe Binası\'nda düzenlenen aşure ikramına katılan CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, \"Müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısına, ülke genelindeki 1000 ilçe başkanlığımızla eş zamanlı olarak 1000 kere hayır diyoruz” dedi.

CHP Soma İlçe Başkanlığı tarfından Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte aşure ikramında bulunuldu. Etkinliğe CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile birlikte CHP Manisa İl Başkanı Halil Tokul, CHP Soma İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. CHP\'nin büyük bir aile olduğunu belirten Özel, \"Nasıl köylerimizde, mahallelerimizde, şehirlerimizde aileler aşurelerini yapar ve komşularına ikram ederse CHP ailesi de aşuresini kaynatıp buradaki dostlarına, sevdiklerine, komşularına ve hemşehrilerine ikram ediyor. Muharrem ayının yasını içimizde hissediyoruz. Muharrem ayının bolluk, bereket, barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz\" diye konuştu.

“BU TASARIYA 1000 KERE HAYIR”

Müftülere nikah kıyma yetkisi veren kanun tasarısına tepki gösteren Özgür Özel, “İmamlara nikah kıyma yetkisi veren yasa tasarısına bugün ülke genelindeki 1000 ilçe başkanlığımızla eş zamanlı olarak 1000 kere hayır diyoruz. Bu ülke kolay kurulmadı, kolay kurtarılmadı. Cumhuriyetin getirdiği en önemli değerlerden birisi herkese eşit hukuk ve eşit eğitimdi. Eskiden eğitim de hukuk ta çok başlıydı. Dinlerine, inanç gruplarına ve mezheplerine göre farklı farklı eğitim alınıyor ve farklı hukuk uygulanarak suçları, cezaları farklı farklı uygulanıyordu. Cumhuriyet geldi ve herkesi eşit, kanun önünde yaptığının sorumluluğunu alan, yaptığı işin cezasını bilen yurttaşlar olarak kanun önünde eşit kıldı. Adalet ve Kalkınma Partisi, kendilerinin deyimiyle metal yorgunluğun, fakat gerçek anlamda bir çöküşün bir paniği içindeler. Hedef 2023, hedef 2071 diye söyledikleri Cumhuriyeti ortadan kaldırarak Cumhuriyet kazanımlarının yerine eski şeriat hükümlerinin ve din devletinin geçerli olduğu ve herkese farklı hukukun uygulandığı bir sisteme geçme ile ilgili heveslerinin gerçekleşemeyeceğini gördüler, panik halinde ajandalarındaki kirli sayfaları öne çekiyorlar\" dedi.

\"Onların en önemli hedeflerinden bir tanesi resmi nikah yerine imam nikahını hayata geçirmek\" diyen Özel, eleştirilerini şöyle tamamladı:

\"TOPLUM BİRBİRİNİN İNANCINI SORGULAYACAK\"

\"Bütün bakanların ağzına bir laf vermişler, diyorlar ki papaz kıyıyor da imam niye kıymasın? Bu koca bir yalandır. Türkiye’deki bütün kiliselere gidin ve papaza nikah kıydırmak istediğinizi söyleyin, sizden evlendirme cüzdanı ister. Resmi nikah olmadan hiçbir papaz, hiçbir kilise nikah kıyamaz. Bu uygulama gerçekleşirse, imamlara da, belediyelere de nikah kıyma yetkisi verilecek. Artık insanlar nikahını camide kıydıranlar ve belediyede kıydıranlar diye de toplum birbirinin inancını sorgulayacak. Kız alıp verirken de, evlilikte de konuşulacak meselelerden bir tanesi nikahı nerede kıydıracaksınız olacak. Toplum bir kez daha kutuplaşacak. Yapılan bu iş son derece yanlıştır. Toplumu kutuplaştırarak yönetmek isteyen, toplumu bölen, ayıran Tayyip Erdoğan’a ekmek çıkmaz, buradan nifak tohumu çıkar. Buradan maalesef ayrılık çıkar. Birbirini seven insanların önüne kendi ailelerinin tercihleri geçmeye başlar. Hukuku daha medeni hukuktan ikiye ayırmaya başlarsanız bu toplumda ilerleyen günlerle kiminin kadıya gittiği, kiminin mahkemeye gittiği, kiminin borcu için arayı imama buldurttuğu bir çoklu hukuk sistemi getirir bu ülkeyi önce 100 sonra 500 yıl geriye götürür. Böyle bir şeye izin vermiyoruz. Bu meseleye binlerce kez hayır diyoruz, buna izin vermeyeceğiz.\"