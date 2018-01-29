CHP'li Özel'den AKP'li Turan'a: Biz rezidansın 15. katında kurulmadık, icazet için ABD'ye koşmadık

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın "Bundan böyle Cumhuriyet Halk Partisi yok, Cumhuriyet Hakaret Partisi var” şeklindeki sözlerine tepki gösteren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP, bir başka parti gibi bir rezidansın 15. katında kurulmadı. Bir işadamının sağladığı ekonomik destekle kuruluş çalışmalarını sürdürmedi. Kurulmadan önce ve kurulduktan hemen sonra ABD'ye icazet için koşturmadı” dedi.

"CHP, savaş meydanlarında kurulmuştur"

TBMM’de bir basın açıklaması gerçekleştiren Özel, AKP’li Turan’ın ifadeleriyle ilgili olarak, birbirlerini, liderlerini eleştirebileceklerini ancak bir partinin ismine yakıştırma yapmanın fevkalade nezaketsiz, yanlış tutum olduğunu söyledi. Özel, şöyle devam etti:

"CHP, bir başka parti gibi bir rezidansın 15. katında kurulmadı. Bir işadamının sağladığı ekonomik destekle kuruluş çalışmalarını sürdürmedi. Kurulmadan önce ve kurulduktan hemen sonra ABD'ye icazet için koşturmadı. CHP, savaş meydanlarında kurulmuştur. İsmini Cumhuriyet Halk Fırkasından, Cumhuriyet Halk Fırkası da Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyetlerinden alır. Savaş meydanlarında kurulmuş ve ismi bizzat Atatürk tarafından koyulan bir partinin, ismine yakıştırma yapmak, herhangi bir partinin ismine yakıştırma yapmaktan çok daha utanç vericidir, ayıptır. Doğrudan ülkenin kurucusuna ve onun emanetine hakaret etme noktasındadır. Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olarak söylediği ve adını koyduğu bir partiye yapılan bu hakareti kınıyoruz, Bülent Turan'ı, CHP'den ve Atatürk'ün manevi şahsiyetinden özür dilemeye davet ediyoruz. Kendi partilerinin isminin kısaltılmasını, tüzüklerine uygun ifade edilmesini, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, AKP denmesine tahammül edemeyen, hakaret kabul edenler, CHP'ye böyle yakışıksız yakıştırmayı nasıl yapabilmektedirler ve neyin önünü açabilmektedirler? O zaman bu kısaltma meselesinde yaratıcılık devreye girerse Özgür Özel, Bülent Turan'a ne cevaplar verebilir, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ama böyle bir seviyesizlik düzeyine inmeyeceğiz.”

Erdoğan’a: Nezakette, siyasette, devlet adabında geriye doğru gidişte kara bir kilometre taşıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li milletvekillerine yönelik sözlerinin sorulması üzerine ise Özel, "Partimizin genel tutumu, o utanç düzeyine inmeme noktasındadır. Bir genel başkanın, bir siyasi partinin genel başkan yardımcısına kullandığı o ifadeler siyaset tarihi açısından önemli bir kara kilometre taşıdır. Nezakette, siyasette, devlet adabında geriye doğru gidişte kara bir kilometre taşıdır" dedi.