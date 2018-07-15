CHP'li Özel'den, 15 Temmuz değerlendirmesi: Bir kez daha karşılaşmamak için...

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "15 Temmuz ile bir kez daha karşılaşmamak için kuvvetler ayrılığı sağlanmalı, çağdaş, bilimsel bir eğitim sistemi, liyakata dayalı bir kamu düzeni kurulmalı, başta laiklik ve demokrasi olmak üzere tüm cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkılmalıdır” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıldönümü nedeniyle sosyal medya hesabın Twitter'da açıklamalarda bulundu.

“15 Temmuz akşamı darbeye karşı en büyük güç önce halk, ardından Meclis'teki siyasi birliktelikti" değerlendirmesinde bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel "O gün o birlikteliği ayakta alkışlayanların, teşekkür yarışına girenlerin, bugün Meclis’te özel oturumu bile iptal etmeleri ibretlik bir durumdur" dedi. Özel 15 Temmuz tarzı kalkışmaların bir kez daha yaşanmaması için "Kuvvetler ayrılığı sağlanmalı, çağdaş, bilimsel bir eğitim sistemi, liyakata dayalı bir kamu düzeni kurulmalı, başta laiklik ve demokrasi olmak üzere tüm cumhuriyet kazanımlarına sahip çıkılmalı" önerilerinde bulundu.