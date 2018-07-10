CHP'li Özel: Tarım ve Orman Bakanı'nın ağabeyi 'FETÖ'den tutuklu

CHP Manisa Milletvekil ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Tarım ve Orman Bakanı olan Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Mehmet Pakdemirli'nin 'FETÖ'den tutuklu bulunduğunu iddia etti.

Özel, eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Bekir Pakdemirli'nin yeni Tarım ve Orman Bakanı olmasının ardından Twitter'da açıklamada bulundu. "Tarım ve Orman Bakanlığı'na atanan Bekir Pakdemirli'nin ağabeyi Mehmet Pakdemirli, darbe girişimi sonrası görevden alındı, ihraç edildi ve FETÖ’den tutuklandı" diyen Özel, 'FETÖ' dersanelerine gidenlerin bile görevlerinden ihraç edildiğini belirterek "bu atama çok manidar" dedi.

Üniversiteden KHK ile ihraç edildi

Mehmet Pakdemirli, 2016 yılında, Celal Bayar Üniversitesi rektörüyken KHK ile üniversiteden ihraç edilmişti.