CHP'li Özel, Nihan Osmanoğlu'na tazminat ödeyecek

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, 2. Abdülhamid'in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu'na yönelik söylediği "Eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın. Ama hangi sarayın, hangi odasında, hangi kafesin altında dedenin, babanın uygun gördüğü hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün" sözleri nedeniyle 5 bin TL tazminata mahkum oldu.

Özel'in Manisa İl Başkanlığı'ndaki toplantısında kendisine yönelik olarak kullandığı, "Sen Atatürk'e dil uzatıyorsun ya. Eğer Atatürk olmasaydı sen mutlaka yine yaşardın. Ama hangi sarayın, hangi odasında, hangi kafesin altında dedenin, babanın uygun gördüğü hangi paşanın kaçıncı karısı olurdun onu bir düşün" ifadelerinin ardından açılan tazminat davasının, İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmasına, davacı Osmanoğlu ile tarafların avukatları katıldı.

Özel'in sözlerinin Osmanoğlu'nun kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı sonucuna vararak, davayı kısmen kabul eden hakim, 5 bin liralık manevi tazminatın 1 Temmuz'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Özür Özel'den tahsiline karar verdi.

"Tazminat temsili bir rakamdı"

Kararın ardından konuşan Osmanoğlu, böyle durumlarda usulünce nasıl yol izlendiğini göstermek istediklerini belirterek, "Tazminat temsili bir rakamdı. Böyle haksızlıklara karşı susmayacağımızı beyan etmek istedik" ifadelerini kullandı.