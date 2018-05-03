CHP'li Özel: İlhan ağabey nezaketli davranmış

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili İhsan Kesici'nin, Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığına dair iddiasına ilişkin olarak açıklama yaptı. Özel, "İlhan ağabey nezaketli davranmış, kendisi de kıymetli bir aday adayıdır. İlhan ağabey sahadaki en etkili isimlerden birisi. Ondan çok şey öğreniyoruz” dedi.

Habertürk TV’ye konuşan Özel, İlhan Kesici’nin CHP’nin cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu söylediği hatırlatılınca şu açıklamayı yaptı:

“CHP adayını yarın saat 10.00’da açıklayacağız. Erdoğan’ın istediği zamanda değil, onu en çıldırtan zamanda olacağını söylemiştik. Yarın da açıklayacağız. Grup toplantısını yönetecek olanlar, orayı yönetecek olanlar, oylamayı yapacak olanların açıklama yapması doğru değil. İlhan ağabey nezaketli davranmış, kendisi de kıymetli bir aday adayıdır. İlhan ağabey sahadaki en etkili isimlerden birisi. Ondan çok şey öğreniyoruz” dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının ilk konuşmasını yarın Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda yapacağını söyleyen Özel, “Açık alandaki ilk konuşmasını birinci Meclis’in önünde yapabilir” ifadelerini kullandı.