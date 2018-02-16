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CHP'li Özel ile İsen arasındaki dava sonuçlandı: SGK'nın hasta bilgilerini 65 bin liraya sattığı tescillendi

CHP'li Özel, SGK'nın, hastaların mahrem ve kişisel bilgilerini ANAP eski milletvekili Burhan İsen'e ait bir şirkete 65 bin lira karşılığında sattığını söylemişti

16 Şubat 2018 19:00

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile ANAP eski milletvekili Burhan İsen arasındaki 'Kişisel verilerin satışı' davası sonuçlandı. Mahkeme İsen'in talep ettiği 50 liralık tazminat talebini reddederken, Yargıtay, CHP'li Özel lehine karar verdi. Yargıtay'ın kararıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kişisel bilgileri, İsen'e sattığı tescillendi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Yargıtay kararıyla Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hastaların mahrem ve kişisel bilgilerini 21. Dönem ANAP Milletvekili İsen'e ait, Datamed isimli şirkete 65 bin liraya sattığı kesinleşti.

CHP'li Özgür Özel, bir televizyon programında SGK'nın İsen'e ait şirkete kişisel bilgileri para karşılığında sattığını söyledi. Bunun üzerine İsen, Özel aleyhine 50 bin liralık tazminat davası açtı. Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada tazminat talebi reddedildi.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de dün mahkeme kararını onadı. Böylece, mahkeme ve Yargıtay'a sunulan SGK ile ilgili Sayıştay raporu, Özel'in iddiasını doğruladı.

CHP'li Özel, kararın ardından yaptığı değerlendirmede, "Haklılığımız ortaya çıktı. Yargıtay kararıyla kişisel verilerin ve hastaların mahrem bilgilerinin SGK tarafından eski Milletvekilinin şirketine satıldığı tescillendi. Davanın bütün süreçleri tamamlandı. 65 bin liraya hastaların mahrem bilgileri satıldı'' dedi.

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CHPÖzgür ÖzelANAP eski milletvekili Burhan İsenSGKhastabilgi

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