CHP'li Özel, Hulusi Akar'a sordu: Manisa'da yaşanan zehirlenmelerde kim kusurlu

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, 16 Kasım'da Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda görev yapan askerlerin yedikleri yemekten zehirlenmesini, Meclis gündemine taşıdı. Özel, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özel, önergesinde, 16 Kasım'da Manisa 1. Komando Eğitim ve Tugay Komutanlığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda görev yapan askerlerin 21'inin, akşam yemeğinin ardından mide ve baş ağrısı şikayetiyle Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını; akşam yemeğinde kıymalı patates, çorba, bulgur pilavı ve puding tüketen askerlere hafif besin zehirlenmesi teşhisi koyulduğunu hatırlattı. Özel, Manisa Valisi Ahmet Deniz'in konuya ilişkin 'Herhangi bir askerimizde hayati tehlike yok. Herhangi sıkıntılı bir durum yok' açıklaması yaptığına, 2017 yılının Mayıs ayında aynı kışlada bini aşkın askerin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığına, 1 erin de yaşamını yitirdiğine değindi.

Canikli'nin açıklamalarını anımsattı

CHP'li Özel, soru önergesinde, dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin 2017 yılının Kasım ayında yaptığı "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları olan yiyecek, malzeme, erzak tedariki konularıyla alakalı olarak önemli bir konsept değişikliğine gidiyoruz. 2018'den itibaren bütün tedarik ihtiyacımızı öncelikle kamu kurumları ve kamu kurumu özelliği olan kuruluşlardan temin edeceğiz. Et, et ürünlerinin tamamını Et ve Süt Kurumu'ndan satın alacağız, hububat ihtiyacımızı Tarım Kredi Kooperatifi'nden sağlayacağız. Zeytinyağı, siyah zeytini, yeşil zeytini, kuru inciri Marmarabirlik ve Tariş'ten karşılayacağız. Ayçiçek yağını Trakya Birlik'ten, çayı ise Çaykur'dan alacağız. Kamu kurumu ve kamu kurumu özelliği olan kuruluşlar tarafından üretilmeyen diğer ürünlerde ise açık ihale yöntemiyle, herkesin her firmanın girebileceği ihale yöntemi başlattık" açıklamasını da hatırlattı.



CHP Grup Başkan Vekili Özel, Bakan Akar'ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde, şu soruları kaydetti:



"Dönemin Milli Savunma Bakanı Canikli tarafından Kasım 2017'de sözü edilen konsept değişikliğine gidilmiş midir? Gidildiyse 2018 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yiyecek, malzeme ve erzak tedariki hangi kamu kurumu ve kamu kurumu özelliği olan kuruluşlar tarafından hangi oranlarda karşılanmıştır?,



Kamu kurumu özelliği olan kuruluşlar tarafından üretilmeyen diğer ürünlerde ihaleyi hangi firmalar kazanmıştır? Hangi firmalardan ne kadar erzak tedariki yapılmıştır?,



Manisa ilindeki kışlalarda 2017 yılında yaşanan besin zehirlenmelerine ilişkin idari rapor tamamlanmış mıdır? Tamamlandıysa bu zehirlenmelerden kim kusurludur?,



Yapılan idari soruşturma neticesinde görevden alınan ya da ilişiği kesilen bir personel bulunmakta mıdır?,



16 Kasım 2018 günü Manisa'da yaşanan ve 21 askerin hastaneye kaldırılmasına neden olan gıda zehirlenmesinin sebebi tespit edilmiş midir?,



Zehirlenmeye kışlada askerlere verilen hangi besin neden olmuştur?,



16 Kasım 2018 günü zehirlenmenin yaşandığı kışlada yiyecek temini hangi usulle yapılmakta, hangi firmalardan karşılanmaktadır?,



Kışladaki gıda denetimi en son ne zaman yapılmıştır?,



Kışlalarda gıda kontrolü yapmakla görevli gıda kontrolü müfreze komutanlıklarının kapatıldığı iddiaları doğru mudur?"