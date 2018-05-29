CHP'li Özel: Erdoğan, İnce karşısında sinirden ne yapacağını şaşırmış durumda

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalabileceğini belirterek, seçmenlerden tatil planlarını 8 Temmuz'a göre yapmalarını istedi. Gündemi Muharrem İnce'nin belirlediğini söyleyen Özel, "Erdoğan, CHP'nin adayı karşısında sinirden ne yapacağını şaşırmış halde" dedi.

CHP Manisa İl Başkanlığı, partilerinin Manisa milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıtmak ve parti yöneticileriyle bir araya getirmek için iftar yemeği düzenledi. CHP Milletvekili adayları CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Vehbi Bakıroğlu, Bekir Başemirgen, Sabri Temel, Abdullah Saka, Hayriye Hacet, Saniye Ağgül, Çetin Kurt, Nurettin Dingaz ve Lale Erdoğan Tuncer yemeğe katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Özgür Özel, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalabileceğini belirterek, tatil planlarının 8 Temmuz’a göre yapılmasını istedi. Özel, “24 Haziran’da tek adam rejimine ‘dur’ deyip, 8 Temmuz günü cumhurbaşkanlığı makamına milletin adamını, halkın adayı Muharrem İnce’yi getirmek için hepimizin bu iki tarihte sandık başında olması çok önemli” dedi.