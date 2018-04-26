CHP'li Özel: Davutoğlu'nda rencide edileceği kuşkusu var, harcanan kulübünün üyesi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "24 Haziran seçimlerinde aday olmayacağım" açıklamasına ilişkin, "‘Siz bana ol deseniz’ de milletvekili gösterilmeyip rencide edileceğinin kuşkusu var. Harcanan kulübünün üyesidir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlendiği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "Aday olmayacağım" açıklamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Davutoğlu bağlılığını bildiriyor, mealen tercüme gerekir, kurucu ilkelerinden uzaklaşmama, 3Y’yi niye sayıyor dersiniz? Erdemliler hareketiydik bunu niye hatırlatıyor, yolsuzluğun arttığını o da görüyor, olmasın. Davutoğlu'nu çok dikkatli dinlediğinizde bir önceki başbakanın milletvekili adayı olmadığını görüyorsunuz. ‘Siz bana ol deseniz’ de milletvekili gösterilmeyip rencide edileceğinin kuşkusu var. Harcanan kulübünün üyesidir."

"CHP'yi yıpratmak isteyen lobi var"

Özgür Özel, CHP'yi yıpratmak isteyen bir lobinin oluştuğunu savunarak şöyle dedi:



"CHP’yi yıpratmak isteyen lobi var. Aslı astarı olmayan söylentilerle ihtimaller ortaya konup bu ihtimallerin tartışılması gündemde tutulmasıyla partinin enerjisini başka noktaya harcamak isteyenler var. Geçmişte gündemimizde olmayan bugün de gündemimizde olmayan meseleyi ifade etmek durumundaydık. Partide olmayan tartışmayı varmış gibi göstermeye çalışan bir yapı."