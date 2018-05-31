CHP'li Özel: Belgeleri İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin evrakları inceleme talepleriyle ilgili olarak Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün kendisine söylediklerini değerlendirdi. Özel, “Belgeleri savunan Erdoğan’dır. O zaman ‘bizi de bakanlığın kapısında Cumhurbaşkanı karşılasın’ dersek nasıl rahatsız olursanız, biz de sizin bu teklifiniz karşısında rahatsız oluruz” dedi.

Gül, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin belgeleri inceleyebileceğini bildirmişti.

Özel açıklamasında, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile 29 Mayıs günü akşam saatlerinde yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili şu detayları paylaştı:

“Bakan Gül başvuru sahibi olmam nedeniyle telefonda bana, ‘Başvurunuzu okudum, Muharrem Bey gelsin incelesin’ önerisinde bulunmuştur. Bakanın bu sözleri üzerine kendisine, ‘Bu doğru değil. Talebimiz de zaten bu değil. Siyaseten nezaketsiz bir öneri olmuştur. Talebimiz, ilgili belgeleri uzman bir heyetin incelemesi yönündedir. Kaldı ki zaten hükümetinizin çağrısı da hukukçu vekilleri ve güvenilen hukukçuları içermektedir. Heyetimiz bu belgeleri inceler, raporunu Cumhurbaşkanı Adayımız Muharrem İnce’ye ve partimize sunar. Bu rapor doğrultusunda gerekli açıklamalar yapılır. Belgelerinize güveniyorsanız niye ipe un seriyorsunuz’ yanıtını verdim.

Bakan Abdülhamit Gül, ‘İddia sahibi Muharrem İnce’dir, gelsin kendisi incelesin. İddianın sahibinin gelmesi daha doğru olur’ sözlerini tekrarlamıştır. Bu sözler üzerine Bakan Gül’e, ‘Belgelerinize madem güveniyorsunuz neden uzmanların incelemesinden kaçınıyorsunuz? Bu telefon kapandıktan sonra siyasi polemik olacaktır. İddiayı yapanın karşısında belgeleri savunan da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. O zaman bizi de Bakanlığın kapısında Cumhurbaşkanı karşılasın dersek nasıl rahatsız olursanız, biz de sizin bu teklifiniz karşısında rahatsız oluruz. Hem İnce hem de Erdoğan cumhurbaşkanı adayıdır. Siz bu lafı söylememiş olun, ben de duymamış olayım’ ifadesini kullandım.”