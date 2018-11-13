CHP'li Özel, Bakan Kurum'a Gediz'deki toplu balık ölümlerini sordu

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Gediz Nehri\'nin Turgutlu ilçesi sınırlarında kalan bölümünde yaşanan toplu balık ölümlerini TBMM gündemine taşıdı.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Gediz Nehri\'nin Turgutlu ilçesi sınırlarında kalan bölümünde yaşanan toplu balık ölümleri için Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum\'un cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Özel, \"Gediz Nehri\'nin Turgutlu ilçesi sınırlarında kalan bölümünde Kasım 2018\'de toplu balık ölümleri yaşanmış, konunun araştırılması için Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekip görevlendirmiştir. Balık ölümlerinin fabrika atıkları nedeniyle yaşandığı iddialarına karşı yetkililer, bu yönde bir şikayet gelmediğini, mevsim geçişlerinde ölümlerin yaşandığına işaret etmiştir. Yapılan araştırma çerçevesinde nehirden numuneler alınmış ve analiz edilmek üzere Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'ne gönderildiği belirtilmiştir\" dedi.

\'TEKRAR ETMEMESİ İÇİN NE GİBİ ÖNLEMLER ALINACAK\'

Özgür Özel, önergesinde Bakan Kurum\'dan şu sorulara yanıt istedi:

\"Gediz Nehri\'nin Turgutlu ilçesi sınırlarında kalan bölümünde yaşanan balık ölümlerine ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nce alınan numunelerden ne gibi bulgular elde edilmiştir? Yapılan incelemelerin ardından balık ölümlerinin neden kaynaklandığı tespit edilmiş midir? Toplu balık ölümlerinin fabrika atıkları nedeniyle yaşandığı iddiaları doğru mudur? Nehir kıyısına atık bırakan fabrika bulunmakta mıdır? Balık ölümlerine bırakılan atıkların neden olduğu tespit edildiyse, ceza kesilmiş midir? Ceza kesildiyse, ceza miktarı nedir? Gediz Nehri\'nin Kasım 2018\'de balık ölümleri yaşanan bölümünde tekrar ölümlerin yaşanmaması için ne gibi önlemler alınacaktır? Gediz Nehri\'nin başka bir noktasında 2018 yılında toplu balık ölümleri yaşanmış mıdır? Yaşandıysa nerede yaşanmıştır? 2018 yılında Türkiye genelinde toplu balık ölümü yaşanan nehir, ırmak, dere ya da çay bulunmakta mıdır? Toplu balık ölümleri nerelerde, ne zaman yaşanmıştır? Toplu balık ölümlerinin bir daha tekrar etmemesi için ne gibi önlemler alınmıştır?\"



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