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CHP'li Özel: Arabistan kralının vefatında yas ilan eden hükümet, 753 hacı adayı için hiçbir şey demiyor

"AKP tek başıma iktidar olmazsam felaket olur diyordu, dediğini yaptı"

25 Eylül 2015 22:48

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel,  Mina'daki izdihama ilişkin "Arabistan kralının vefatında yas ilan eden hükümet, 753 hacı adayı için hiçbir şey demiyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akhisar İlçe Teşkilatı'nda bayramlaşma töreni yapıldı. Törende konuşan Özel, Suudi Arabistan'da, Mina'daki faciaya ilişkin açıklama yaptı.

7 Haziran'daki milletvekili genel seçiminde CHP'nin halka verdiği vaatlerde bulunduğunu belirten Özel, MHP'nin kendilerini takip ettiğini, ancak seçimden sonra vaatlerinin arkasında durmadığını savundu.

Özel, "AKP hiçbir vaatte bulunmadı. Ülkeyi tehdit ediyordu. Tek başıma iktidar olmazsam felaket olur diyordu. Dediğini yaptı. 7 Hazirandan önce akmayan kan sonrasında düğmeye basıldı. AK Parti 'Ben tek başına iktidar olmazsam yüzünü güldürmem, ananızı ağlatırım' diyordu" ifadelerini kullandı.

 

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