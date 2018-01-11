CHP'li Özel 'Apartman yöneticisini seçmek 4,5 saat sürdü' demişti, MHP'li Adan: Çok lafta marifet yok

MHP Genel Başkanı Celal Adan, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Genel Başkanları Devlet Bahçeli görüşmesi ile ilgili olarak "İçeriye girmesi, tokalaşması, çayı çorbası, her şey dahil 30 dakika. Biz Manisa’da apartmana yönetici seçtik 3 yıl önce 4,5 saat sürdü. Devleti 5 yıl sınırsız yetkilerle yönetecek adama, 1,5 yıl öncesinden yetki veriyor; 'adayım yok' diyor ve 30 dakika sürüyor" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e cevap verdi. Adan, Çok lafta marifet yok. 2 saatlik 3 saatlik görüşme değerli olur diye bir şey yok. Sayın Bahçeli’nin destek ifadesi tekrar teşekküre dönüşmüştür cumhurbaşkanlığı makamında" diye konuştu.

CHP'li Özel, bugün TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin 30 dakika sürdüğünü belirterek "İçeriye girmesi, tokalaşması, çayı çorbası, her şey dahil 30 dakika. Biz Manisa’da apartmana yönetici seçtik 3 yıl önce, 4,5 saat sürdü. Devleti 5 yıl sınırsız yetkilerle yönetecek adama, 1,5 yıl öncesinden yetki veriyor; 'adayım yok' diyor ve 30 dakika sürüyor. 30 dakika; içeriye girme, bağlılıklarını bildirme ve partinin anahtarını teslim edip çıkma süresinden daha fazlası olamaz. Bizlere sınırsız telefon geliyor, MHP’ye de geldiğini biliyoruz. MHP’nin doğal tabanından 'aldatıldık, kandırıldık, partimizin bu duruma düşmesine üzülüyoruz' şeklinde tepki telefonları geliyor. Bunun MHP yöneticilerine sorulması gerekiyor. 'Genel Merkezin santrali ne durumda?' diye sorulması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ’Seçim, yerli ve milli olanlarla ipi başka mahfillerin elinde olanlar arasında geçecek" dedi. ABD’ye gidip gelip icazet alıp kurulmuş, defalarca ABD ile işbirliğini söylemiş, BOP’un eşbaşkanı olmuş ve her seferinde biraz daha ABD’nin kullanabilmesi için ricada bulunulmuş birisinin bize böyle bir söz söylemeye hakkı yoktur" açıklamasında bulunmuştu.

MHP'li Adan: Çok lafta marifet yok

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, ise NTV'de katıldığı programda Erdoğan-Bahçeli görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de bugün en büyük takdiri MHP lideri Bahçeli'nin toplandığını söyleyen Adan, şöyle konuştu:

"Yüzde 50+1 gerçeğinden yola çıkarak cumhurbaşkanı adayı çıkartmayacağımızı söylüyoruz. Birlik ve beraberlik siyaseti yapıyoruz. Bugün Türkiye’de en büyük takdiri MHP lideri topluyor. Biz milletin seçtiği iktidarı ancak millet değiştirir anlayışı ile siyaset yapıyoruz. Çok lafta marifet yok. 2 saatlik 3 saatlik görüşme değerli olur diye bir şey yok. Sayın Bahçeli’nin destek ifadesi tekrar teşekküre dönüşmüştür cumhurbaşkanlığı makamında. MHP uyum yaslarının bir an önce gelmesini istemektedir. MHP ve AK Parti’nin birlikteliği PKK ve FETÖ’yü çok rahatsız ettiğini görüyoruz. Bir de bunlara destek veren CHP’yi rahatsız ettiğini görüyoruz."