CHP’li Özel: 100 kadın ve 55 çocuk intihar etti







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - CHP Manisa Milletvekili, Sağlık Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Özgür Özel, 2010 yılında Türkiye’de 10 kadın ve 55 çocuğun intihar ettiğini açıkladı. İnsan hak ve ihlalleriyle ilgili yazılı açıklama yapan Özel’in verdiği rakamlara göre, geçtiğimiz yıl cezaevlerinde 35, gözaltında 6, resmi hata ve ihmaller sonucu 70, namus cinayetlerinde 27 kişinin öldü. 7 bin 100 kişi gözaltına alınırken, bin 599 kişi de tutuklandı.



Ayrımcılık ve küresel yoksulluk

CHP’li Özgür Özel, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne ilişkin yazılı açıklamasında, BM’de 63 yıl önce kabul edilen Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi’ne rağmen sorunların bitmediğine dikkat çekti. Özel şunları söyledi:



“Türkiye’de ayrımcılık, eşitsizlik, yoksulluk gibi temel konularda insanlığın mücadelesi değişmemiştir. Bugün hala dünyanın birçok yerinde insan hakları mücadelesi devam etmekte ve küresel yoksulluğun ivme kazanmasıyla birlikte “onurlu yaşam” söylemi her alanda daha çok duyulmaktadır. İnsan haklarının bugün Türkiye’deki ve dünyadaki durumuna baktığımızda birçok sorun alanı daha karşımıza çıkmaktadır. Cezaevi koşullarını, adil olmayan yargılamaları, işçi haklarını, çocuk haklarını, düşünce mahkûmlarını, mültecileri, sığınmacıları, kadınlar haklarını, işkence ve kötü muameleyi ve ifade özgürlüğünü de içeren birçok konu dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de hala çözüm bekleyen konulardandır. 2010 yılında Türkiye’de, cezaevlerinde 35, gözaltında 6, resmi hata ve ihmaller sonucu 70, namus cinayetlerinde 27 kişi ölmüş, 100 kadın ve 55 çocuk intihar etmiş, 7100 kişi gözaltına alınmış, 1599 kişi de tutuklanmıştır.



‘En çok ihlal edilen sağlık hakkı’



Türkiye’de önemli bir konu başlığı da temel insan haklarından biri olan “sağlık hakkı”dır. Bugün Türkiye’deki resmi raporlara bakıldığında, en çok ihlal edildiği gözlenen hak konularının başında Sağlık ve Hasta hakkı ihlalleri gelmektedir. Bu nedenle, ülkemizde sağlık hakkının, son on yılda erişilebilirlik ve eşitlik düzeyinin düştüğü öncelikle tüm sorumlular tarafından kabul edilmeli ve bu alandaki sorunlar yeni bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalıdır.